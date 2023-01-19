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19/01/2023 09:47

陳茂波：有信心本港經濟次季強勁反彈，冀吸中東企業來港上市

　　《經濟通通訊社１９日專訊》正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的財政司司長陳茂波，
接受《南華早報》訪問時表示，有信心本港經濟第二季錄得強勁反彈，預料訪港內地旅客下月底
開始增加，逐步為旅遊相關行業帶來動力。
　　陳茂波亦指出，政府正向中東海灣國家企業加緊推廣，吸引來香港上市，但未有交代哪些企
業為其目標。他表示在達沃斯期間，會晤不少國際政商界領袖，均表示對香港放寬防疫政策感到
興奮，但仍出現訊息差異。
　
＊短期樓市較平穩發展，新一份《財案》具挑戰性＊
　
　　此外，陳茂波在接受《彭博》訪問時指出，住宅樓價去年頭１１個月，按年下跌１３至
１４％，成交量同時大減，是有秩序回落，而近期不論樓價及成交量都有復甦跡象。不過加息周
期亦未完結，受外圍環境影響，市民對樓市前景仍較審慎，短期內樓市預期較平穩發展。他又指
出，現時已落成樓宇但仍未售出的單位達１﹒７萬個，屬於較高水平，不認為會出現供求失衡，
所以現階段毋須對樓市採取任何措施。
　　至於下月公布的新一份《財政預算案》，會否再推出消費券，陳茂波指出，雖然經濟逐漸復
甦，失業率維持低水平，但仍有不少基層市民生活艱難，同時政府有相當大的年度赤字，認為制
定今份預算案非常有挑戰性，需要平衡財政，但強調要投資未來，包括創新科技。
　
＊香港正站全新起點，發展機遇處處＊
　
　　財政司司長陳茂波在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會行程進入第３天，於上午出席由特區政府
和香港交易所（００３８８）合辦「在轉變世界中的聯繫：香港的觀點」的早餐會，並發表主題
演講指出，香港在「一國兩制」下擁有獨特優勢，隨與內地及國際全面恢復便捷連繫，香港此時
正站在全新的起點，發展機遇處處。特區政府正積極吸引企業和人才來港，推動產業升級和發展
，歡迎世界各地到香港探索發展機會。逾７０名與會者包括跨國企業高層管理人員、商界翹楚、
創業家和金融投資界代表等。
　　此外，陳茂波出席了世界經濟論壇領導人非正式會議的午餐會。昨日也分別與經濟合作與發
展組織秘書長Ｍａｔｈｉａｓ　Ｃｏｒｍａｎｎ和世界經濟論壇執行委員會成員兼物聯網與城市
轉型平台負責人Ｊｅｆｆ　Ｍｅｒｒｉｔｔ會面，就全球經濟和科技發展等議題交換意見。他亦
分別與跨國企業高管人員及初創公司的創辦人會面，鼓勵其充分利用香港連繫優勢，拓展全球市
場。（ｒｈ）
　
　

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