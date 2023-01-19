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19/01/2023 15:37

《本港樓市》將軍澳第１３７區提供約５萬個單位，需填海２０公頃

　　《經濟通通訊社１９日專訊》發展局完成制定將軍澳第１３７、１３２區造地建議初步發展
大綱圖。第１３７區將以最高住用地積比率７﹒５倍計算，可提供約５萬個房屋單位，供
１３﹒５萬人居住。當中３﹒４５萬個為公營房屋單位，１﹒５５萬個是私人住宅單位，作為短
中期其中一個主要房屋供應來源，首批約３﹒４萬人最快於２０３０年遷入。
　　發展局提交立法會文件指出，將軍澳第１３７區所需要的可發展土地為１０１公頃，當中包
括於現有躉船港池及沿海岸線填海約２０公頃，當局認為，填海規模合適。
　　當局指出，將軍澳－油塘隧道和及將軍澳線南延綫，將會服務當區，擬建的鐵路站將位於逾
三分之二居民的５００米步行距離之內。而較高密度的房屋發展將會圍繞擬設置於將軍澳第
１３７區中央範圍的鐵路站。
　　當局亦計劃在物１３２區對出位置填海和削坡，提供約２５公頃土地，興建接收內地電力的
設施、建築廢料處理設施、廢物轉運站、海上垃圾收集站，並重置兩個公眾填料轉運設施和混凝
土配料廠。發言人表示，向內地購入更多可再生能源，有助達至２０３５年碳排放減半及
２０５０年實現碳中和的目標；而內地電力須從東邊引入，設施須以水路運輸，已盡量安排公共
設施遠離民居。（ｒｈ）

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