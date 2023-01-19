【企業盈喜】利華控股料全年純利升至不少於１０００萬美元

《經濟通通訊社１９日專訊》利華控股（０１３４６）發盈喜，預期集團２０２２年全年將

錄得純利不少於１０００萬（美元．下同），而２０２１年同期則錄得純利約４３０萬元。

集團稱，該改善乃因西方服裝需求在疫情後持續回彈；成功贏得新客戶；及其行業領先的產

品系列及能夠滿足新零售在速度、訂單數量及原產國方面的靈活性需求，而使集團在客戶的採購

中份額增加。（ｒｈ）





