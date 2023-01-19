  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/01/2023 16:42

【企業盈喜】利華控股料全年純利升至不少於１０００萬美元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》利華控股（０１３４６）發盈喜，預期集團２０２２年全年將
錄得純利不少於１０００萬（美元．下同），而２０２１年同期則錄得純利約４３０萬元。
　　集團稱，該改善乃因西方服裝需求在疫情後持續回彈；成功贏得新客戶；及其行業領先的產
品系列及能夠滿足新零售在速度、訂單數量及原產國方面的靈活性需求，而使集團在客戶的採購
中份額增加。（ｒｈ）
　
　

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話19/01/2023
【復常炒D乜】隔離令將取消　跨境交通逐步恢復　領展港鐵仲有力上
人氣文章香港要聞19/01/2023
【答問大會】李家超:1月30日起取消確診者隔離令
人氣文章FOCUS19/01/2023
【FOCUS】債務上限今至　驢象再演博弈
人氣文章財經熱話19/01/2023
天齊發盈喜料去年盈利狂飆10倍　惟受制鋰價回調短炒要識走位
人氣文章大行報告19/01/2023
【大行炒D乜】高盛點評地產股　一表睇晒
人氣文章財經熱話19/01/2023
《午市前瞻》北水回歸後才有指引 快手已轉勢觀望65元支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金