【答問大會】李家超：料旅客人流顯著上升，本港ＧＤＰ將重拾升軌

《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超出席答問大會時表示，隨著通關等因素，預期
旅客人流將會顯著上升，有助動經濟環境改善，預料本地ＧＤＰ將會重拾升軌，未來會與其團隊
積極到訪外地，說好香港故事，又指下月將率團到訪沙特阿拉伯及阿聯酋。
他指出，政府未來會舉辦一連串大型活動宣傳香港，各大型基建將於今年陸續開始，政府會
盡快就法律執業者條例進行修訂，亦盡早完成基本法２３條立法工作。（ｂｎ）
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