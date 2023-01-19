【答問大會】李家超：料旅客人流顯著上升，本港ＧＤＰ將重拾升軌

《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超出席答問大會時表示，隨著通關等因素，預期

旅客人流將會顯著上升，有助動經濟環境改善，預料本地ＧＤＰ將會重拾升軌，未來會與其團隊

積極到訪外地，說好香港故事，又指下月將率團到訪沙特阿拉伯及阿聯酋。

他指出，政府未來會舉辦一連串大型活動宣傳香港，各大型基建將於今年陸續開始，政府會

盡快就法律執業者條例進行修訂，亦盡早完成基本法２３條立法工作。（ｂｎ）



