《小傳日記》白酒第一股準備上市中，醬香酒濃香酒有咩唔同？

《小傳日記》仲兩日左右就過年，過節氣氛濃厚相對成交就要淡靜，今日總成交連１０００

億都唔夠，睇嚟大家都已經放假ｍｏｏｄ。

過年咁喜慶就睇吓酒，神州白酒廠珍酒李渡就已經同聯交所交咗招股書，準備落嚟敲鑼。雖

然Ａ場酒股一直都好熱炒，不過魚缸呢邊除咗幾隻啤酒股之外就無乜酒股，更加唔好像講燒酒白

酒類。今次珍酒李渡落嚟上市都可以算係「白酒第一股」。

珍酒李渡其實已經講明自己賣乜，分別就係「珍酒」同「李渡」，呢兩款酒喺２０２２年就

已經佔咗八成收入。其中最大收入來源就係珍酒，２０２２年珍酒銷售額係２７﹒６４億人仔，

佔全年六成半收入。

以酒型分別嚟講，珍酒係醬香型白酒，李渡係兼香型白酒。神州白酒主要分為四大類，濃香

型、醬香型、清香型同米香型，而兼香型就係四大香型嘅變化體，大致可以再細分做八種。而其

中目前最多人追捧就係醬香型白酒，「國酒」茅台酒都屬於醬香型白酒。醬香酒價錢普遍都會貴

少少，因為生產步驟繁複得多，據講生產時間最少要一年，然後經「九次蒸煮，八次發酵，七次

取酒」，再陳放五年先可以出廠。勾兌次數都可以睇到分別，醬香型最少要七次勾兌，濃香型就

兩至三次已經可以。

醬香型同濃香型據講風味係唔同嘅，有介紹就話醬香型嘅香氣係會持久一啲，正係「空杯留

香」，而且因為經過多重勾兌，酒香會多層次一啲。唔講味道，據２０２０年數據，雖然醬香酒

只佔神州兩至三巴仙產量，但係利潤就佔咗全行嘅三成半，足以見到點解各大酒廠同孖屐都熱捧

醬香酒。

雖然珍酒屬於醬香酒，不過價錢只係次高端，即係每５００毫升６００至１５００人仔，相

反李渡價錢就屬於高端，每５００毫升要１５００人仔以上。珍酒李渡正式敲鑼之後魚缸就會多

咗一個白酒板塊，遲吓睇吓仲會唔會有多幾間落嚟敲鑼，請請！



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