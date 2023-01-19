【企業盈喜】中海油料去年淨利潤按年升９９％至１０４％

《經濟通通訊社１９日專訊》中海油（００８８３）（滬：６００９３８）發盈喜，預計

２０２２年全年淨利潤１３９６億元人民幣至１４３６億元人民幣，按年增加約９９％到

１０４％。

公司稱，業績預增主因去年抓住油價上漲機遇期，堅持穩中求進總基調，扎實推進油氣增儲

上產、提質增效升級工作，進一步鞏固成本核心競爭力，提升價值創造能力，盈利水平同比大幅

提升。（ｒｈ）

