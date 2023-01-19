《創富理財－龔俊樺》美住房成本ＣＰＩ未反映，歐經濟或見曙光

《創富理財》美國１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）沒有為市場帶來任何驚喜，年增

６﹒５％，符合市場預期，較上月的年增長７﹒１％大幅下降。環比則下跌０﹒１％，是繼

２０２０年６月份首次出現環比下跌。物價下跌主要是能源成本在１２月時環比大跌４﹒５％，

在ｉ）中國需求下降及ｉｉ）美歐普遍暖冬令取暖需求降這兩個因素下，今年第一季前ＣＰＩ或

可繼續下跌。剔除價格波動大的能源及食物成本後的核心ＣＰＩ則相對頑強，比１１月上升

０﹒３％，符合預估，但高於１１月時的０﹒２％升幅；至於年升幅由６﹒０％降到５﹒７％，

符合預估。當中的核心服務通脹環比升０﹒５％，在連續兩個月下跌後再次反彈。



＊住房成本仍未跌，分析官方ＣＰＩ需考慮其滯後性＊



核心服務通脹仍然繼續由住屋成本所推動，單月升０﹒８％，上月為升０﹒６％。如果將居

住成本扣除，物價指數在１２月時已出現負增長，這代表「住」仍然是美國通脹的關鍵。誠如筆

者在之前的文章所言，美國官方所統計的是受訪者現時的居住成本，而一般住宅租約都會在若干

年後才會更新（至少一年），所以租金的變動往往是滯後於實體經濟的，並且變動是長而較緩慢

。但一些房地產公司所調查的租金指數（例如較多人使用的Ｚｉｌｌｏｗ Ｒｅｎｔ

Ｉｎｄｅｘ）則以現時市場平均的租金價作為指標，所以能較快反映到房地產市場的轉勢。一般

來說如果Ｚｉｌｌｏｗ Ｒｅｎｔ Ｉｎｄｅｘ是領先於ＣＰＩ多６－１２個月。如果我們在比

較以上兩個指數時將這個滯後因素都一併考慮，Ｚｉｌｌｏｗ Ｒｅｎｔ Ｉｎｄｅｘ現時的年

增率仍然高於ＣＰＩ約２個百份點。所以它們要回歸相同趨勢，相信要多一季時間。



＊歐洲出現暖冬，歐元區經濟或觸底反彈＊



說回歐洲。歐洲天氣預報中心表示，歐洲整個冬季可能比往常溫暖，主要受拉尼娜現象所影

響。而１月份歐洲許多國家氣溫已創下歷史新高，此一趨勢甚至將擴展到中歐和東歐。歐洲天然

氣價格在上年初起因受俄烏衝突而飆升，然而後續在歐洲確保了從美國、卡塔爾和其他出口國進

口液化天然氣來彌補缺口，並迅速建立輸送管線及儲存工作後天然氣價格自去年８月起大幅回落

，歐元區ＣＰＩ出現觸頂滑落跡象。能源成本預期回落令歐洲的經濟前景似乎從谷底反彈，採購

經理指數（ＰＭＩ）、ＺＥＷ經濟景氣指數等經濟領先指標皆出現回升，反映市場最悲觀的時刻

有機會已經過去。歐元區１２月製造業ＰＭＩ從４７﹒１升至４７﹒８，預示衰退程度或較預期

溫和。



＊盈利下跌為歐元區當前風險＊



而較為明顯的風險就是盈利下跌。根據大行研報指出，每當歐洲ＰＭＩ稍低於５０水平，下

一季的每股盈利往往會被下調約５％。但與此同時歐股估值低於２０年的平均水平，估值修復的

可能性其實在未來其實不低，所以歐元資產的前景在今年不能說樂觀，但應該也不至於進一步沉

底。若投資者希望投資歐元資產，押注於歐元區市場出現整體反彈的話，可以部署一些歐洲基金

以分散個別股的非系統性風險。《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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