《理財焦點－冼健岷》２０２３年資產配置策略：東升西降

《宏觀理財》２０２２年已成過去，盤點各類資產表現，美股與中港股市呈兩極發展－－美

股相對強勢，道指從前年年底的３６３３８點，輾轉向下，最終收市報３３１４７點，全年下跌

８﹒８％；港股卻是弱勢畢呈，同期恆指從２３３９７點，曾經跌至最低的１４５９７點，雖然

最後回升到１９７８１點，全年仍下跌１５﹒５％。

債市方面，亦十分震盪，美債因聯儲局連續四次大幅度加息０﹒７５厘而大跌，１０年期國

債孳息率由１﹒５厘水平，上升至最高曾突破４﹒３厘；中債則出現內房債務危機，觸發爛尾樓

業主的斷供潮，以及供應商的停貸潮，引起金融體系安全憂慮。

其實，除了股票、債券，外匯市場也相當波動。美元在加息環境下表現一枝獨秀，美元指數

一度突破１１４水平，創出逾２０年新高，導致其它貨幣全線下跌；當中，英鎊在當地政府提出

激進減稅方案下，兌美元更跌至接近「一算」的紀錄新低。此外，大宗商品則受到疫情及俄烏戰

事所影響，特別是石油及天然氣，價格大上大落。



＊美國經濟或陷衰退＊



展望２０２３年，美國的加息步伐是全球焦點，而這將取決於通脹走向。如果通脹回落，利

率於今年３月即聯儲局第二次議息會議時便會見頂；相反，如果通脹持續，加息幅度則會高於市

場預期，對投資市場造成震盪。

值得注意的是，美國去年全年合共加息４﹒２５厘，對經濟已造成衝擊。而且聯儲局官員預

期今年聯邦基金利率增加至５﹒１厘，高於去年９月預測時的４﹒６厘，亦不排除會再上調。經

濟增長方面，連聯儲局亦下調今明兩年經濟預測，分別只有０﹒５％及１﹒６％。市場甚至憂慮

美國將陷入衰退，根據彭博社１２月份調查，經濟學家認為今年美國經濟陷入衰退的機會愈來愈

大，從之前一個月的６５％，增加至最新的７成。



＊中國經濟加速＊



那邊廂美國經濟籠罩著衰退憂慮，這邊廂中國經濟則有望加速增長，原因有二。第一，中國

已於去年１２月放寬防疫政策，雖然疫情迅速蔓延，但隨著康復者愈來愈多，消費市道正愈來愈

暢旺。

第二，為全年經濟發展定調的「中央經濟工作會議」提出，要確保房地產市場平穩發展，要

大力發展數字經濟，反映中國此前收緊監管房地產企業及互聯網平台的政策，作出了基本性的改

變，而這兩個板塊對經濟貢獻甚大，其「復常」將推動經濟增長。

根據國際貨幣基金組織「世界經濟展望」最新預測，美國今年經濟增長將由去年的１﹒６％

，放緩至１﹒０％；中國則可望由今年的３﹒２％，加速至４﹒４％（當時中國還未放寬防疫措

施）；在發展中經濟體中，中國排名第三，僅次於印度及東盟。因此，投資者今年的資產配置，

宜作出相應的部署，避開受到加息嚴重影響盈利增長的行業及市場，提高估值處於低位的資產之

比例。

還有數天便是農曆新年，在此預祝各位讀者新春大吉，身體壯健，大展鴻「兔」！

《ＡＧＢＡ ＦＯＣＵＳ富康行政總裁 冼健岷》



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