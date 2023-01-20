《缸邊麗評－熊麗萍》兔年利是股，如意吉祥Ｖｅｒｙ　Ｇｏｏｄ

《缸邊麗評》今天（２０日）港股是虎年最後一個交易日，雖然大市在過去兩個多月表現相

當勇猛，但總結恒指在虎年仍錄得下跌，昨天（１９日）收市計算，虎年恒指失掉２１５２點，

跌幅９％。兔年市況如何，基本上與２０２３年大市前景分析無大分別，但由於內地及本港在落

實防疫寬鬆政策上則較預期快速，兔年可在相關板塊上找些「利是股」。

筆者早前分析２０２３年港股利好因素主要是內地重啟經濟，美元轉弱促使資金回流香港及

亞洲區，而近期海外資金持續流入內地股市及港股，而港股通在本周三（１８日）收爐前，也沒

有因為假期而出現一面倒淨沽貨現象（今周除了周一（１６日）淨沽出９億元之外，周二（１７

日）及周三共有淨流入近４０億元），反映北水仍有持貨過年的傾向。與此同時，南水北上的資

金更出現一面倒淨買入，即使昨天已是虎年最後的第二個交易日，北向資金仍錄得淨買入９０多

億元人民幣，未受春節假期所影響。



＊北水持貨過年＊



內地股市下周一（２３日）起春節假期休市，至年初九（３０日）才復市，滬深港通也在當

天恢復買賣。不過，港股在初五（２６日）復巿，而農曆新年假期間，歐美股巿如常，當中除了

每周美國公布新申領失業救濟金人數及公布１２月份個人消費開支（ＰＣＥ）平均指數之外，美

國多家重磅企業，包括微軟、Ｔｅｓｌａ、波音、美國航空及雪佛龍等亦會公布業績；在美國連

串加息動作之後，美國企業業績及前景如何，在今次公布的業績亦將陸續反映，美股料較波動，

但這些不明確因素似未有造成投資者沽貨過年的壓力。

另一方面，筆者認為本港及內地通關之後，內地來港人數不多；但隨著本港在月底取消隔離

措施，料內地亦將增加簽發來港旅客名額，逐步為本港零售巿道帶來幫助。從上述兩大因素來看

，筆者認為以Ａ股為標的ＥＴＦ也可考慮，包括追蹤富時中國Ａ５０指數的南方Ａ５０

（０２８２２）及安碩Ａ５０（０２８２３）及追蹤滬深３００指數的華夏滬深３００

（０３１８８）。



＊留意Ａ股ＥＴＦ、港鐵、領展等＊



另一方面，本港防疫措施逐層鬆綁，一些本地股份，包括港鐵（０００６６）及領展

（００８２３）亦可考慮成為「利是股」。雖然股價由低位已分別上升２７％及４０％，但仍落

後於恒指的反彈４８％的幅度。２０２３年的投資推介的中資股當中，中國電信（００７２８）

及南方航空（０１０５５）也是利是股的心水選擇。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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