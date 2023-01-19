【聚焦人幣】人幣中間價續貶７２點，報６﹒７６７４刷一周新低

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６７４，

較上個交易日跌７２點子，實現三連跌，創１月１２日以來一周新低，上個交易日報

６﹒７６０２。

雖然美國通脹數據放緩，但聖路易聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）周

三（１８日）重申鷹派立場，強調聯儲局應繼續加息。布拉德的鷹派言論同時加劇外匯市場的風

險情緒，美匯指數持穩，紐約尾盤報１０２﹒４０。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７６７４ ＋７２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒３０４４ ＋１３１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２６５８ －３５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６４９ ＋５﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３５３８ ＋５１０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６９８７ －２４４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３５８４ ＋１１６﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１２５５ ＋３０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒３８６７ ＋５４１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０１４６ －３５９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６３７８ －２４﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒１７４９ ＋４８７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２９２ ＋５２﹒００

１人民幣╱韓元 １８３﹒００００ ＋２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

