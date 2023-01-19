【聚焦人幣】人幣中間價續貶７２點，報６﹒７６７４刷一周新低

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６７４，
較上個交易日跌７２點子，實現三連跌，創１月１２日以來一周新低，上個交易日報
６﹒７６０２。
雖然美國通脹數據放緩，但聖路易聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）周
三（１８日）重申鷹派立場，強調聯儲局應繼續加息。布拉德的鷹派言論同時加劇外匯市場的風
險情緒，美匯指數持穩，紐約尾盤報１０２﹒４０。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７６７４ ＋７２﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒３０４４ ＋１３１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２６５８ －３５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６４９ ＋５﹒３０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３５３８ ＋５１０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６９８７ －２４４﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３５８４ ＋１１６﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１２５５ ＋３０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒３８６７ ＋５４１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０１４６ －３５９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６３７８ －２４﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒１７４９ ＋４８７﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２９２ ＋５２﹒００
１人民幣╱韓元 １８３﹒００００ ＋２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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