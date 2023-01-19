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19/01/2023 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價續貶７２點，報６﹒７６７４刷一周新低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６７４，
較上個交易日跌７２點子，實現三連跌，創１月１２日以來一周新低，上個交易日報
６﹒７６０２。
　　雖然美國通脹數據放緩，但聖路易聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ　Ｂｕｌｌａｒｄ）周
三（１８日）重申鷹派立場，強調聯儲局應繼續加息。布拉德的鷹派言論同時加劇外匯市場的風
險情緒，美匯指數持穩，紐約尾盤報１０２﹒４０。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７６７４　　＋７２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒３０４４　＋１３１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２６５８　　－３５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６４９　　　＋５﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３５３８　＋５１０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６９８７　－２４４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３５８４　＋１１６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１２５５　　＋３０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒３８６７　＋５４１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０１４６　－３５９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３７８　　－２４﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒１７４９　＋４８７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５２９２　　＋５２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８３﹒００００　　　＋２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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