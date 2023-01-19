【互聯互通】港股通交易日曆優化配套規則發布，實施時間另行通知

《經濟通通訊社１９日專訊》經中國證監會同意，上交所、深交所和中國結算正式發布港股

通交易日曆優化配套規則，實施時間將另行通知。

中證監在新聞稿指出，滬深港通交易日曆優化是優化內地與香港股票市場交易互聯互通機制

的重要舉措，是兩地資本市場監管機構務實合作的具體體現，回應了境內外投資者的訴求，有利

於促進內地與香港資本市場長期平穩健康發展。（ｃｔ）

