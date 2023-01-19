【互聯互通】港股通交易日曆優化配套規則發布，實施時間另行通知

《經濟通通訊社１９日專訊》經中國證監會同意，上交所、深交所和中國結算正式發布港股
通交易日曆優化配套規則，實施時間將另行通知。
中證監在新聞稿指出，滬深港通交易日曆優化是優化內地與香港股票市場交易互聯互通機制
的重要舉措，是兩地資本市場監管機構務實合作的具體體現，回應了境內外投資者的訴求，有利
於促進內地與香港資本市場長期平穩健康發展。（ｃｔ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話19/01/2023
【復常炒D乜】隔離令將取消 跨境交通逐步恢復 領展港鐵仲有力上
|香港要聞19/01/2023
【答問大會】李家超:1月30日起取消確診者隔離令
|FOCUS19/01/2023
【FOCUS】債務上限今至 驢象再演博弈
|財經熱話19/01/2023
天齊發盈喜料去年盈利狂飆10倍 惟受制鋰價回調短炒要識走位
|大行報告19/01/2023
【大行炒D乜】高盛點評地產股 一表睇晒
|財經熱話19/01/2023
《午市前瞻》北水回歸後才有指引 快手已轉勢觀望65元支持
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰