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19/01/2023 08:31

【新冠感染】習近平：近三年嚴控疫情是正確選擇，現在進入新階段

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地去年底全面優化防疫措施以來，國家主席習近平首次開腔
，肯定嚴控疫情是正確選擇。
　　習近平表示，近３年中國對新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」是正確的選擇，經受住了多輪病
毒變異的衝擊，最大限度降低了重症率和病亡率，也為優化疫情防控措施，實施「乙類乙管」贏
得了寶貴時間。現在疫情防控進入新階段，依然處在吃勁的時候，但曙光就在前頭，堅持就是勝
利。
　　他續稱，要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給，增加藥品配備，特別要做好重症救治
的應對準備，保障正常醫療秩序；統籌各種醫療資源，補齊農村地區疫情防控的短板。疫情防控
措施優化調整後，最擔心的是農村和廣大農民朋友。
　　習近平強調，當前病毒仍在不斷變異，這一波疫情雖然毒性有所減輕，但傳播更快，傳染性
更強，對老年人風險很大。老年人是當前疫情防控的重中之重，對養老院、福利院等機構人員防
護和健康管理的措施，要嚴於其他場所，嚴防發生聚集性疫情。
　　習近平又說，能源安全關係中國經濟社會發展全局，是最重要的安全之一。當前正處於冬季
用能高峰期，全力做好煤電油氣保供穩價工作，做好應對極端寒潮天氣的準備。（ｃａ）

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