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即市新聞

19/01/2023 09:05

《思前想後－郭思治》大市升勢欲罷不能，惟大節將至入市意欲放緩

　　《思前想後》大市自踏進１月份之中旬後，技術上雖仍處續尋頂之中，但由於農曆新年已近
，故受大節將至所影響，投資者之入市意欲已漸放緩，故即使市勢能不斷推升，惟市內卻欠缺一
股續尋頂之熾烈感，而直到執筆一刻止計，整個大市在買盤支持下，技術上仍屬緊扣高台而不下
之格局，再看本月大市之形態仍暫屬先低而後高，恒指暫是由３日之低位１９３０３點升至１６
日之高位２１９４７點，即月內之波幅已稍擴闊至２６４４點，論幅度當已不算小，該已可滿足
月內之所需，惟由於大市之升勢正處欲罷不能之中，故只要主要恒指成分股再稍造好，大市仍會
再進一步往上尋月內之新高，而從年圖上看，現時大市之上望目標該為去年第二季之小雙頂，即
去年４月４日之高位２２５１３點及６月２８日之高位２２４４９點。
　
＊應已進入牛市一期，成交配合或再現黃金交叉＊
　
　　不妨拉闊一點看，大市自去年２月１０日之高位２５０５０點開始之跌浪，至去年１０月
３１日低位１４５９７點止計，年內累積之跌幅共達１０４５３點，而自去年１０月３１日低位
１４５９７點開始之回升，到本月１６日高位２１９４７點止計，累積之升幅為７３５０點，相
對去年之跌幅為１０４５３點計，即大市已回升跌幅之７０﹒３％，單從技術上看，大市之回升
該並非一般反彈市，而是一個新中期升浪之開始，值得一提的是，由於恒指現已成功重越各組常
用的平均移動線，故整個大市該已開始進入新一輪的牛市中，即所謂牛市一期。
　　再看目前各組常用的平均移動線之分布，現時由上而下之排列為１０天線（約在２１４４０
點左近），２０天線（約在２０５８２點左近），２５０天線（約在２０２９０點左近），５０
天線（約在１９１７７點左近）及１００天線（約在１８３９３點左近），從排列上看，技術上
該仍未回復正常狀態，惟值得留意的是，由於１０天線及２０天線均已成功重越２５０天線，該
表示大市不但已完全擺脫多月前不斷尋底之弱態，且只要市勢能持續緊扣高台，相信５０天線亦
將有機會重越２５０天線，再出現另一個黃金交叉，但需指出，恒指必須繼續穩企於１０天線之
上，另外，大市之成交金額亦必須明顯增加，因動力方面如不配合，大市之升勢將漸受規限。
　
＊中移動股息率將超越９厘，可分注作中線投資＊
　
　　中移動（００９４１）之走勢已稍見突破，從形態上看，後市之另一個上望目標該為年來高
位５８﹒４７元，以現價計，中移之市盈率為７﹒５倍，而息率則為８﹒４厘，由於未來之派息
比率將由６０％提升至７０％，故中移之股息率將會超越９厘，由於中移之現金流相當穩定，加
上業務前景穩健，該可分注作中線投資。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四
刊出）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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