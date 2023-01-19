《思前想後－郭思治》大市升勢欲罷不能，惟大節將至入市意欲放緩

《思前想後》大市自踏進１月份之中旬後，技術上雖仍處續尋頂之中，但由於農曆新年已近

，故受大節將至所影響，投資者之入市意欲已漸放緩，故即使市勢能不斷推升，惟市內卻欠缺一

股續尋頂之熾烈感，而直到執筆一刻止計，整個大市在買盤支持下，技術上仍屬緊扣高台而不下

之格局，再看本月大市之形態仍暫屬先低而後高，恒指暫是由３日之低位１９３０３點升至１６

日之高位２１９４７點，即月內之波幅已稍擴闊至２６４４點，論幅度當已不算小，該已可滿足

月內之所需，惟由於大市之升勢正處欲罷不能之中，故只要主要恒指成分股再稍造好，大市仍會

再進一步往上尋月內之新高，而從年圖上看，現時大市之上望目標該為去年第二季之小雙頂，即

去年４月４日之高位２２５１３點及６月２８日之高位２２４４９點。



＊應已進入牛市一期，成交配合或再現黃金交叉＊



不妨拉闊一點看，大市自去年２月１０日之高位２５０５０點開始之跌浪，至去年１０月

３１日低位１４５９７點止計，年內累積之跌幅共達１０４５３點，而自去年１０月３１日低位

１４５９７點開始之回升，到本月１６日高位２１９４７點止計，累積之升幅為７３５０點，相

對去年之跌幅為１０４５３點計，即大市已回升跌幅之７０﹒３％，單從技術上看，大市之回升

該並非一般反彈市，而是一個新中期升浪之開始，值得一提的是，由於恒指現已成功重越各組常

用的平均移動線，故整個大市該已開始進入新一輪的牛市中，即所謂牛市一期。

再看目前各組常用的平均移動線之分布，現時由上而下之排列為１０天線（約在２１４４０

點左近），２０天線（約在２０５８２點左近），２５０天線（約在２０２９０點左近），５０

天線（約在１９１７７點左近）及１００天線（約在１８３９３點左近），從排列上看，技術上

該仍未回復正常狀態，惟值得留意的是，由於１０天線及２０天線均已成功重越２５０天線，該

表示大市不但已完全擺脫多月前不斷尋底之弱態，且只要市勢能持續緊扣高台，相信５０天線亦

將有機會重越２５０天線，再出現另一個黃金交叉，但需指出，恒指必須繼續穩企於１０天線之

上，另外，大市之成交金額亦必須明顯增加，因動力方面如不配合，大市之升勢將漸受規限。



＊中移動股息率將超越９厘，可分注作中線投資＊



中移動（００９４１）之走勢已稍見突破，從形態上看，後市之另一個上望目標該為年來高

位５８﹒４７元，以現價計，中移之市盈率為７﹒５倍，而息率則為８﹒４厘，由於未來之派息

比率將由６０％提升至７０％，故中移之股息率將會超越９厘，由於中移之現金流相當穩定，加

上業務前景穩健，該可分注作中線投資。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四

刊出）



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