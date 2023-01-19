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19/01/2023 10:09

《輪證高清－孫明哲》長假前部署窩輪，注意波幅變化及時間值損耗

　　《輪證高清》農曆新年長假期臨近，計劃持倉過周末的投資者，在選擇認股證時要注意什麼
呢？部署認股證的首要考慮是風險及成本，我們可以從這兩方面出發，分析現時市況的情況，挑
選合適的產品。
　　波幅變化一般是認股證投資者最不想承受的風險，並希望盡量減低波幅變化對輪價的影響，
而從網站上個股波幅數據來看，科技股產品的引伸波幅都跌至近期的低位，波幅處於較低水平，
令輪價較便宜，產品槓桿亦會較高，因此認股證是現時合適的投資工具。但是，由於農曆新年長
假期臨近，加上Ａ股市場有更長的假期，市場一般會預期市況會較淡靜，引伸波幅亦有可能會進
一步下跌，部署產品之前亦都需要考慮這一點。
　　另外，下周有三日假期，加上周末兩日，投資者持貨過周末就需要面對五日的時間值損耗，
這個就是持有產品的成本。考慮到引伸波幅變化及時間值損耗兩點，投資者在挑選產品時就要針
到這些風險及成本，選擇合適的產品以減低風險。
　　投資者可利用年期稍長，例如３個月期以上產品減低時間值損耗；行使價則宜以貼價或輕微
價外為主，因為產品的引伸波幅敏感度較低，受波幅變化的影響較輕微；加上資金流入令部分產
品的街貨偏高，宜以低街貨證減低市場需求對輪價的影響。以下是三大科技股的中年期、輕微價
外、低街貨產品以作參考，都是合適現時市況的產品選擇。
　
　　相關產品條款：
　
＊騰訊購２７０６０，行使價４３７﹒９５元，２０２３年６月３０日到期，實際槓桿７﹒２倍
＊騰訊沽１２１９８，行使價３０３﹒６８元，２０２３年７月２６日到期，實際槓桿５﹒５倍
＊美團購２６９２７，行使價１８８﹒９８元，２０２３年４月２５日到期，實際槓桿６﹒５倍
＊美團沽２９３２０，行使價１４８﹒８元，２０２３年３月３０日到期，實際槓桿６倍
＊阿里購２０６８９，行使價１３０元，２０２３年６月２７日到期，實際槓桿５﹒２倍
＊阿里沽１１９２９，行使價９２元，２０２３年７月１２日到期，實際槓桿３﹒９倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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