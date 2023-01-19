《輪證高清－孫明哲》長假前部署窩輪，注意波幅變化及時間值損耗

《輪證高清》農曆新年長假期臨近，計劃持倉過周末的投資者，在選擇認股證時要注意什麼

呢？部署認股證的首要考慮是風險及成本，我們可以從這兩方面出發，分析現時市況的情況，挑

選合適的產品。

波幅變化一般是認股證投資者最不想承受的風險，並希望盡量減低波幅變化對輪價的影響，

而從網站上個股波幅數據來看，科技股產品的引伸波幅都跌至近期的低位，波幅處於較低水平，

令輪價較便宜，產品槓桿亦會較高，因此認股證是現時合適的投資工具。但是，由於農曆新年長

假期臨近，加上Ａ股市場有更長的假期，市場一般會預期市況會較淡靜，引伸波幅亦有可能會進

一步下跌，部署產品之前亦都需要考慮這一點。

另外，下周有三日假期，加上周末兩日，投資者持貨過周末就需要面對五日的時間值損耗，

這個就是持有產品的成本。考慮到引伸波幅變化及時間值損耗兩點，投資者在挑選產品時就要針

到這些風險及成本，選擇合適的產品以減低風險。

投資者可利用年期稍長，例如３個月期以上產品減低時間值損耗；行使價則宜以貼價或輕微

價外為主，因為產品的引伸波幅敏感度較低，受波幅變化的影響較輕微；加上資金流入令部分產

品的街貨偏高，宜以低街貨證減低市場需求對輪價的影響。以下是三大科技股的中年期、輕微價

外、低街貨產品以作參考，都是合適現時市況的產品選擇。



相關產品條款：



＊騰訊購２７０６０，行使價４３７﹒９５元，２０２３年６月３０日到期，實際槓桿７﹒２倍

＊騰訊沽１２１９８，行使價３０３﹒６８元，２０２３年７月２６日到期，實際槓桿５﹒５倍

＊美團購２６９２７，行使價１８８﹒９８元，２０２３年４月２５日到期，實際槓桿６﹒５倍

＊美團沽２９３２０，行使價１４８﹒８元，２０２３年３月３０日到期，實際槓桿６倍

＊阿里購２０６８９，行使價１３０元，２０２３年６月２７日到期，實際槓桿５﹒２倍

＊阿里沽１１９２９，行使價９２元，２０２３年７月１２日到期，實際槓桿３﹒９倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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