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19/01/2023 08:17

【大國博弈】劉鶴首晤耶倫氣氛坦誠，關切美國對華經貿和技術政策

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國務院副總理劉鶴和美國財長耶倫昨日（１８日）在瑞士舉行
首次面對面會談，歷時約兩個半小時。雙方同意加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領
域的挑戰。中方在會上，表達對美國對華經貿和技術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方
的影響。美國指會面坦承及具建設性，中方則指雙方交流專業深入、坦誠和務實，並歡迎耶倫今
年適當時候訪問中國。
　　雙方同意經貿團隊在各個層級繼續保持溝通交流。雙方又認為，世界經濟復甦處於關鍵時刻
，雙方加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰，有利於中美兩國和整個世界。
雙方並討論深化宏觀經濟和金融領域合作，認識到可持續金融合作的重要性，同意在雙邊及聯合
國、２０國集團及亞太經合組織等多邊框架下加強合作。
　　有美國財政部官員透露，兩人會上亦談及兩國經濟議題，包括美國通脹問題，中方亦談及如
何應對國內房地產市場和新冠疫情等，同意雙方要採取行動，避免自身國家出現衰退，又指雙方
在主權債務、糧食安全和能源問題上，有建設性討論。
　
＊耶倫：中美雙方有共同責任管理分歧＊
　
　　美國財政部會後聲明指，會談氣氛坦誠、實際和有建設性，耶倫和劉鶴就宏觀經濟和金融發
展交換意見，一致認同就宏觀經濟和金融問題加強溝通，對全球經濟的運作非常重要。
　　耶倫指，面對錯綜複雜的環球經濟形勢，兩個最大經濟體有迫切需要就全球宏觀經濟和金融
形勢密切溝通，就應對各種挑戰的方法交換意見。她又引述總統拜登指，有共同責任管理分歧，
並防止競爭變成衝突；又指雖然兩國在某些範疇存在分歧，但不應讓誤解不必要地惡化雙邊經濟
和金融關係。
　　耶倫又說，期待能在不久將來訪華，亦歡迎劉鶴在短期內訪美。財政部未有透露訪華行程的
時間表，如果落實，將會是她上任以來首次訪問中國。（ｊｔ）

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