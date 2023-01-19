【中概焦點】今年美股增發融資中三分之一流向中概股

《經濟通通訊社１９日專訊》中國公司及其持有人的交易約佔今年美國市場股票增發規模的
三分之一。愛奇藝本周擬增發ＡＤＳ融資４﹒５１億美元。本月初，嗶哩嗶哩、華住和微博等其
他４家中資公司合計融資１３億美元。（ｊｔ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
|財經熱話19/01/2023
【虛幣世界】Genesis接近破產邊緣，與債權人談判中
|財經熱話18/01/2023
【金融科技獎】WeLab：盼監管配合業界創新 推更多高增值服務
|財經熱話18/01/2023
【金融科技獎】WeLend：虛擬貸款發展不會放緩 續優化客戶體驗
|財經熱話18/01/2023
【金融科技獎】Mojodomo：拓東南亞業務 料今年生意額突破性成長
|財經熱話18/01/2023
【金融科技獎】數碼港：七成參與「拍住上」金融企業擬夥伴創科公司方案
|財經熱話18/01/2023
【金融科技獎】史秀美：業界面對年輕一代 可捕捉元宇宙發展機遇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰