【中概焦點】今年美股增發融資中三分之一流向中概股

《經濟通通訊社１９日專訊》中國公司及其持有人的交易約佔今年美國市場股票增發規模的

三分之一。愛奇藝本周擬增發ＡＤＳ融資４﹒５１億美元。本月初，嗶哩嗶哩、華住和微博等其

他４家中資公司合計融資１３億美元。（ｊｔ）

