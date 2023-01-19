【新冠感染】高福：內地本輪疫情高峰可能延後至２月初見拐點

《經濟通通訊社１９日專訊》中國科學院院士高福接受《中國新聞周刊》採訪時表示，關於

這一輪內地疫情的重症高峰，原來大家都認為，到春節前後能見到拐點。但現在因為有著綜合的

干預措施，很可能比感染過峰再延後２０天至１個月，到２月初可能會見拐點。（ｗｌ）

