【聚焦人幣】德銀成功發行今年首單熊貓債，期限三年涉資１０億

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心微信公眾號１８日消息顯示，１月１７日，

交易中心支持德意志銀行通過交易中心發行系統成功發行２０２３年市場首單熊貓債。本次發行

也是德意志銀行首次亮相中國銀行間債券市場。本次債券發行規模為人民幣１０億元，期限為３

年，最終發行利率為３﹒２１％。（ｗｌ）

