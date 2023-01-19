【債務風險】惠譽：經濟脆弱省份正加速推進債務重組避系統性風險

《經濟通通訊社１９日專訊》惠譽發布報告表示，內地監管機構正探索解決中國經濟偏弱地

區地方政府融資平台（城投）迫近的違約風險。這可能表明，一些經濟最脆弱的省份正加速推進

債務重組，積極避免大範圍違約並防範系統性風險的發生。惠譽指出，政策制定者著力避免城投

債出現傳統意義的償債違約，以防止違約影響區域金融穩定。然而，惠譽或會視具體情況將現金

流緊張的城投企業的某些非公開債務重組視作不良債務交換，將該城投企業的發行人違約評級在

重組完成時降至限制性違約（ＲＤ），並影響到其債項評級。

報告稱，貴州省遵義道橋建設集團近期的重組計劃可能預示類似案例（包括與銀行協商降低

融資成本）將增加。類似地區城投企業非公開債務（如銀行貸款）的持有者可能面臨更大的重組

風險。即便如此，由於信託貸款的投資者較分散，就其進行磋商的難度會更大。

該機構認為，遵義道橋的重組方案較為罕見，重組後該公司的１５５﹒９億元人民幣銀行貸

款將展期２０年、利息下調，且頭１０年僅付息不還本。該展期安排表明公司預期其現金流將較

長期地弱於償債負擔。



＊大規模債務重組或令銀行資本承壓加劇＊



惠譽認為，中央政府部門於２０２２年發布的政策文件（部分旨在解決貴州省的償債負擔）

落實了地方政府的化債責任，並鼓勵城投企業與金融機構就債務條款重新協商。此次貸款重組給

予遵義道橋更多的化債時間，同時防止更多公開債券出現大範圍違約。此外，經濟偏弱地區的公

開債敞口較低也使得優先考慮兌付公開債更為可行。公開債僅佔貴州城投企業總融資的２１％，

低於浙江（３９％）和江蘇（４１％）。儘管如此，重組仍可能影響經濟偏弱省份的非公開債務

融資渠道。

惠譽並表示，債務重組若大規模超出惠譽預期，可能令銀行（尤其是小型區域性銀行）的盈

利能力和資本承壓加劇，並影響到惠譽對中資銀行業經營環境的評估結果。（ｗｌ）

