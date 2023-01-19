  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/01/2023 11:14

【人行操作】逾半受訪者料１月ＬＰＲ持穩，三成料五年期單獨下調

　　《經濟通通訊社１９日專訊》２０２３年首期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將於明日（２０
日）公布。《路透》調查顯示，本周ＭＬＦ（中期借貸便利）利率錨仍持穩，有超過六成受訪者
預計１月ＬＰＲ亦會跟隨保持不動；不過鑒於穩增長背景下地產支持舉措陸續出台，預計五年期
ＬＰＲ單獨下調的人數亦超過三成。部分受訪者並認為，新冠疫情防控放寬後，穩經濟將會是中
國新一屆領導班子的重要任務。在樓市需求端依然低迷情況下，一季度仍有可能下調ＬＰＲ報價
，且不排除會在春節後的２月份下調。
　　人民銀行及銀保監日前發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制：新建商品
住宅銷售價格環比和同比連續三個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸
款利率政策下限。中信證券固收首席分析師明明認為，這個通知出來後１月ＬＰＲ下調的可能性
就不大了。凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）報告亦認為，農曆春節假期前的
最後一個工作日，可能並非調整ＬＰＲ的最佳時機，２月下調的可能性更大。
　　不過，認為五年期ＬＰＲ會單獨下調１０ｂｐ的一銀行理財子公司交易員稱，新一屆領導班
子今年的中心任務就是穩增長，雖然抵押貸款利率下限可以動態調整，但覆蓋範圍不足，尤其是
潛在需求更大的大中型城市樓市。（ｗｌ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話19/01/2023
天齊發盈喜料去年盈利狂飆10倍　惟股價受制鋰價回調短炒要識走位
人氣文章大行報告19/01/2023
【大行炒D乜】高盛點評地產股　一表睇晒
人氣文章財經熱話19/01/2023
《午市前瞻》北水回歸後才有指引 快手已轉勢觀望65元支持
人氣文章財經熱話19/01/2023
【電動車ETF】GX中國電車受鋰價回調拖累　首季升勢或受限
人氣文章開市Good Morning19/01/2023
林家亨：新能源車市場未回暖　只有龍頭有本錢減價促銷
人氣文章財經熱話19/01/2023
【虛幣世界】Genesis接近破產邊緣，與債權人談判中
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金