【新冠感染】國家醫保局：不再就輝瑞新冠藥舉行專門談判

《經濟通通訊社１９日專訊》國家醫保局公布２０２２年國家醫保目錄調整結果，新冠口服

藥Ｐａｘｌｏｖｉｄ未能通過談判納入醫保目錄。有內媒引述消息稱，國家醫保局表示，不會再

和輝瑞就Ｐａｘｌｏｖｉｄ舉行專門的談判。

內媒引述知情人士透露，沒有出現所謂報價低至６００多元（人民幣．下同）的情況，實際

報價要比這高許多。談判最終未成功，原因就是輝瑞報價過高，距離底價過遠，且在談判過程中

基本未降價。

目前，Ｐａｘｌｏｖｉｄ在中國的售價為每療程１８９０元，折合不到３００美元，低於歐

美和香港支付的５００至７００美元的採購價。美國耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希

表示，美國政府與輝瑞簽訂的合同價是５３０美元一療程。輝瑞給各國的定價與其經濟發展、人

均收入掛勾，給中國的建議價也因此比發達國家更便宜。

知情人士表示，當天包括Ｐａｘｌｏｖｉｄ在內，輝瑞共有６個藥品進入醫保談判。前面５

個都是他們的副總裁談的，到談Ｐａｘｌｏｖｉｄ的時候，副總裁等高管已經離場。結合談判過

程中企業方無降價意圖來看，企業表達的意願已相當明顯。

另有相關人士報道，國家醫保局在與輝瑞談判中給出了「很大的誠意」，但由於雙方存在較

大的差異而沒有談判成功。醫保部門的考慮是按照說明書，大部分患者都可以使用

Ｐａｘｌｏｖｉｄ，我國人口基數大，用藥量會非常龐大，醫保部門必須考慮資金的承受力和社

會承受力。



＊胡錫進直批輝瑞「想在人口眾多的中國撈一筆」＊



官媒《環球時報》前總編胡錫進則在微博上批評輝瑞有違藥企應有的道德。他寫道：「輝瑞

還是太想賺錢了，想在人口眾多的中國撈一筆，所以不肯降價，導致了與中國政府關於

Ｐａｘｌｏｖｉｄ進醫保談判的失敗。藥企想獲利，這很正常，但輝瑞現在有點『發大難財』的

心態，這很不好」。

據《路透》引述輝瑞首席執行官艾伯樂（Ａｌｂｅｒｔ Ｂｏｕｒｌａ）稱，中國要求輝瑞

提供比給中低收入國家更低的價格。艾伯樂指，中國是世界第二大經濟體，他不認為北京應該比

薩爾瓦多付更少的錢。薩爾瓦多去年的ＧＤＰ世界排名是１０１位，排在尼泊爾、柬埔寨等國之

後。

艾伯樂還表示，已經與中國當地的合作夥伴達成了在中國本地生產Ｐａｘｌｏｖｉｄ的協議

，並在中國市場銷售。（ｃａ）

