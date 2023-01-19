【新冠感染】李克強：隨著防控措施的調整，相信中國經濟加快恢復

《經濟通通訊社１９日專訊》國務院總理李克強１８日在北京會見在華工作的外國專家代表

並座談交流時表示，隨著疫情防控措施的優化調整，相信中國經濟將加快恢復和回升。

李克強指出，過去一年，面對疫情等境內外超預期因素相加衝擊，中國經濟在應對挑戰、克

服困難中前行。全年經濟實現合理增長，高於疫情突如其來的２０２０年。

李克強提到，城鎮新增就業好於預期、達１２００多萬人，年末城鎮調查失業率為５﹒５％

。居民消費價格在世界通脹高為背景下僅上漲２％。得益於這幾年合理把握宏觀政策，沒有持續

大幅增加赤字，也沒有超發貨幣。

李克強強調，中國堅持發展是第一要務，堅持對外開放基本國策不動搖，堅持市場化改革方

向，堅持「兩個毫不動搖」，更好保護外商投資權益，提振民營經濟信心。

李克強補充，中國願學習借鑑先進技術和管理經驗，繼續同各國開展廣泛國際合作，維護世

界和平穩定與發展繁榮。北京政府歡迎更多外國人才來華工作，將進一步優化工作許可、人才簽

證和停居留政策，完善落實稅收、購匯、社保、醫療、子女入學等政策，為外國人才安心在華工

作提供保障。（ｃａ）

