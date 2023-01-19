《法證攻防－林恩》中國２０２２年ＧＤＰ按年增３％

《法證攻防》中國公布一系列經濟數據。經初步核算，中國２０２２年四季度ＧＤＰ同比增

長２﹒９％，全年ＧＤＰ同比增長３％。交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業，房地產業這

三大行業在２０２２年四季度和全年都錄得負增長。市場憧憬隨著內地優化防疫措施實行，和對

房地產行業的高度關注，這三大行業可以逐步復甦。２０２２年中國ＣＰＩ上漲２﹒０％，漲幅

比２０２１年擴大１﹒１個百分點。１２月份臨近春節，中國ＣＰＩ漲幅回升至１﹒８％。

港股２０２３年迎來一個不錯的開局，恒指今年以來錄得接近１０％的升幅。「ＡＴＭ」中

，阿里巴巴（０９９８８）今年以來累計升幅超過三成，周三（１８日）收報１１４﹒１元。騰

訊（００７００）居中，今年以來升幅近兩成，周三收報３８０元。相比之下，美團

（０３６９０）表現相對落後，今年以來錄得超過６％跌幅，周三收報１６３﹒６元。１月５日

是騰訊的除息日，騰訊是次以實物分派美團作為中期股息，而美團的股價則由１月６日起暫連跌

９日。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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