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19/01/2023 09:00

《法證攻防－林恩》中國２０２２年ＧＤＰ按年增３％

　　《法證攻防》中國公布一系列經濟數據。經初步核算，中國２０２２年四季度ＧＤＰ同比增
長２﹒９％，全年ＧＤＰ同比增長３％。交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業，房地產業這
三大行業在２０２２年四季度和全年都錄得負增長。市場憧憬隨著內地優化防疫措施實行，和對
房地產行業的高度關注，這三大行業可以逐步復甦。２０２２年中國ＣＰＩ上漲２﹒０％，漲幅
比２０２１年擴大１﹒１個百分點。１２月份臨近春節，中國ＣＰＩ漲幅回升至１﹒８％。
　　港股２０２３年迎來一個不錯的開局，恒指今年以來錄得接近１０％的升幅。「ＡＴＭ」中
，阿里巴巴（０９９８８）今年以來累計升幅超過三成，周三（１８日）收報１１４﹒１元。騰
訊（００７００）居中，今年以來升幅近兩成，周三收報３８０元。相比之下，美團
（０３６９０）表現相對落後，今年以來錄得超過６％跌幅，周三收報１６３﹒６元。１月５日
是騰訊的除息日，騰訊是次以實物分派美團作為中期股息，而美團的股價則由１月６日起暫連跌
９日。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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