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19/01/2023 13:02

《港股偉論－黃偉豪》通過內生擴張及續併購，醫思健康中長期看好

　　《港股偉論》兔年將至，先在此預祝各位投資者身體健康、新一年事事順利，投資得心應手
。醫思健康（０２１３８）為本港最大非醫院醫療服務機構，提供的醫療學科及專科數目達３５
個，包括：化驗、牙科、婦產科及兒科等。截至去年９月底止六個月，儘管期內面臨多重挑戰，
全球經濟下行、新冠疫情影響集團在香港和澳門的美容及養生業務曾遭強制停業，以及內地業務
中斷等，但業績整體仍維持韌性，上半年收入按年上升３１﹒１％至１８﹒９３億港元，當中醫
療分部收入同比上升４７﹒５％至１１﹒７５億港元，佔比提升至６２﹒１％；息稅折舊及攤銷
前盈利（ＥＢＩＴＤＡ）為２﹒７０億港元；稅後淨溢利為１﹒０５億港元。而隨著去年第四季
起，中港兩地逐步放寬防疫措施，特別是內地自今年１月８日開始「全面開放出入境」，集團下
半年業績表現應更值得憧憬。　
　
　　多年來，集團透過內生擴張及持續的併購增長，為大眾提供多元化的醫療服務，覆蓋範圍廣
泛。截至去年９月底，集團醫療服務覆蓋的醫療學科及專科數目達３５個，全職註冊專屬醫生團
隊人數達２９３人；期內，服務點共有１５４個，當中１３４個位於香港、４個位於澳門及１６
個位於中國內地，總樓面面積同比增加２４﹒１％至約５５﹒７萬平方呎，當中約６９﹒１％來
自醫療業務，約２２﹒８％來自美學醫療及美容養生服務業務。集團於去年上半年執行總估值達
２﹒１９億港元的併購交易，涵蓋多個醫學專科服務、獸醫及健康檢查服務，令其醫療服務布局
得到進一步強化。　
　
　　事實上，憑藉集團旗下專業團隊提供優質的客戶服務，通過閉環生態系統建立了忠實的客戶
群。至去年９月底止，集團客戶服務個人客戶數增加至１２２，８８３人，老客戶的收入貢獻佔
約７１﹒６％。客戶忠誠度保持高水平，複購率約９３﹒７％。再加上集團構建的大健康閉環生
態系統發揮協同效益，有逾兩成八以上的客戶進行跨品牌進行消費，客戶滿意度亦高達
９９﹒９８％。　
　
　　最新集團宣布，將透過旗下醫療中心向年滿１８歲的赴港旅客提供復必泰二價疫苗服務。據
集團表示，相關服務推出後獲得熱烈響應，通過各商業夥伴及預約系統已收到數千份預約要求，
會透過旗下位於中環、旺角及銅鑼灣等共四間醫療中心專為跨境旅客提供疫苗注射服務。　
　
　　總體而言，集團通過「內生性增長＋收併購並舉」，給予市場清晰的發展方向。展望未來，
集團預計未來３至５年通過自有擴張和外延併購在大灣區開設３０至５０間門店，到２０２５財
年有望實現６０億港元收入，其中香港及內地分別為５０及１０億港元，並把獸醫和醫療計劃在
未來佔據更多市場份額，以及進一步向大灣區延伸擴張。股份股價自去年１０月２４日低點＄
３﹒８９２起回升，升至本月１６日高位＄９﹒８９，累計升幅１﹒５４倍，幅度實不算少，短
期後市即使先作回調整固亦屬正常。但以目前９天ＲＳＩ仍處於約６８左右位置，動力依然不俗
。建議投資者於＄９﹒００以下開始分階段吸納，中長期看法樂觀。《中薇證券研究部執行董事
　黃偉豪》（本欄逢周四刊出）
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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