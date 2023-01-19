《股海恒言－葉澤恒》內地防疫措施放寬，消費行業受惠

《股海恒言》隨著內地逐步撤銷防疫限制，以及推出多項利好措施，以刺激消費，料可帶動

消費行業逐步復甦，當中以零售、餐飲及旅遊等行業最能受惠。因此，預料內地消費行業將逐步

回升。



＊社交活動復常料有利零售行業＊



內地放寬防控措施，社交活動開始復常，預料市民外出和消費的意欲及頻率將會增加。此外

，不少地區為響應中國國務院的降稅等刺激消費措施，於２０２２年年底向市民及遊客派發消費

券，預料將對內地零售行業產生拉動作用。同時巿民健康意識增強，著重參與運動，預料對體育

服飾需求帶來正面幫助。綜合上述各點，零售行業料將受惠。



＊內地餐飲業在防疫措施放寬後料加快復甦＊



據國家統計局早前公布，２０２２年１０月內地餐飲業收入為４０９９億元人民幣，按月回

升８﹒８％，可見內地餐飲業於放寬防疫措施前，已經有轉好的跡象。在防疫措施進一步放寬下

，預料內地餐飲業更將進一步復甦。另外，《人民日報》近期發表題為「推動夜經濟提檔升級」

的文章，提出發展夜經濟對擴大內需的好處。據文章引述的一項調查顯示，內地約六成消費在晚

上發生，而部分大型商場晚上的銷售額，佔全日比重超過五成。在推動「夜經濟」的同時，由於

市民進行較多娛樂及飲食活動，故預期餐飲業將會受惠。



＊農曆新年假期及通關安排有利旅遊及相關行業＊



農曆新年將至，預料長假期將帶動旅遊及相關行業快速復甦。據一間旅遊預訂供應商發表的

《２０２３年春節旅遊市場預測報告》顯示，截至１月５日，農曆新年期間旅遊產品的預訂量按

年上升４５％，人均旅遊開支按年升５３％。當中，農曆新年期間機票預訂量按年升１５％。此

外，自內地公布由１月８日起，有序恢復內地居民赴港澳兩地旅遊後，內地赴港機票預訂量按年

升１８倍。至於航班客運量方面，根據飛常準民航看板資料，春運首日（即１月７日），內地航

線實際執行客運航班９４５４班次，按年升２﹒２６％。春運翌日，航班量達到約１萬班次，按

年升１３﹒６５％，亦是內地近五個月以來，單日客運航班量再度突破１萬班次。各項數據均顯

示旅遊板塊受惠於相關的放寬政策。



＊總結＊



鑑於內地防疫措施逐步放寬以及推出不同措施刺激消費，以推動經濟增長，預料內地消費行

業復甦速度將會加快，對內地不同消費行業，特別是服裝、餐飲及旅遊板塊將帶來正面影響。



資料來源：中國國務院、中國統計局、人民日報、飛常準民航看板



《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有內地消費行業相關股份



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