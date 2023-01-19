【通關復常】消息：羅湖及皇崗口岸有望下月通關

《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，羅湖及皇崗口岸有望下月通關，蓮塘╱香園圍口岸可
同時啟用作客運用途。
入境處本周二（１７日）表示，與內地通關以來，運作暢順及有序，羅湖管制站因涉及老化
要維修，暫時未有明確恢復服務的安排。（ｃｌ）
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