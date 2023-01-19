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即市新聞

19/01/2023 12:04

【通關復常】港府：檢測容量充裕，市民應預約及選名額較多的中心

　　《經濟通通訊社１９日專訊》政府今日呼籲需進行新冠核酸檢測的人士先行在網上預約檢測
時段，並選擇仍有較多名額的社區檢測中心╱檢測站，盡量避免在未有預約下到繁忙的社區檢測
中心╱檢測站即場輪候，以減省輪候的時間。政府會在網上不時公布即日人流較少的檢測中心和
檢測站名單，以便利巿民進行檢測。
　　政府發言人表示，今日、明日（２０日）和後日（２１日）全港社區檢測中心╱檢測站仍有
約５萬、約８萬及約９﹒５萬個檢測預約名額，檢測容量充裕並足以應付歲晚過關人流需要。然
而，由於需要檢測人士集中於個別檢測中心和檢測站，以及個別繁忙時段進行採樣，加上大量需
要檢測人士在未有預約的情況下於傍晚繁忙時段前往人流較多的檢測中心和檢測站輪候，導致個
別檢測中心和檢測站大排長龍及需要長時間輪候。事實上，昨日（１８日）及前日（１７日）全
港社區檢測中心╱檢測站平均每日仍有超過６萬個檢測名額尚未使用，大多於日間時段分布於全
港多區人流較少的社區檢測中心╱檢測站。
　　為配合巿民的檢測需要，個別較繁忙的社區檢測中心╱檢測站已加強人手及增設登記╱採樣
櫃檯。然而，近日約有三成至五成檢測人士，相當於每日約３萬人在未有預約的情況下前往輪候
檢測，導致個別檢測中心和檢測站的檢測總人數超越其正常服務名額的四成。
　
　　截至今日上午１０時３０分，下列社區檢測中心╱檢測站仍有充裕的即日檢測名額，人流較
少，有需要檢測的巿民可選擇前往這些檢測中心及檢測站。包括港島區的柴灣怡盛街、小西灣社
區會堂；九龍區的土瓜灣體育館、油麻地鴉打街臨時遊樂場等，以及新界東的粉嶺和興社區會堂
私。（ｃｌ）

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