【新冠感染】勞福局：日後僱員若染新冠，病假須醫生證明

《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署由本月３０日起，不再向新冠病毒感染人士發出隔離令

，勞工及福利局長孫玉菡表示，撤銷隔離令後，若市民染疫，放取病假的安排將與感染其他疾病

一樣，若僱員需請病假，須有醫生證明，故染疫市民應自行求醫，由醫生決定病假日數。

衞生防護中心總監徐樂堅指，當局３個陽性呈報平台當日會停止運作，建議檢測呈陽性的人

，注意個人衞生，減少無戴口罩接觸，保持家居空氣流通，多清潔家居環境，陽性首５日應配戴

口罩，避免參與大型集會，無症狀感染者可以外出活動和上班，但建議學生不要上學。



＊陽性患者仍可透過消防處聯絡入住隔離設施＊



他指，社區隔離設施短期內會維持運作；檢測陽性的市民，仍可以透過消防處聯絡入住隔離

設施，入住時要進行快測，最多可以逗留７日，毋須等到陰性亦可以離開。社區隔離設施和院舍

暫託中心的過渡安排，會延續至下月２８日。



＊停止新冠遙距診症服務＊



醫管局行政總裁高拔陞表示，現時全港７間新冠指定診所的服務，會由本月３０日起，改由

７０多間普通科門診診所繼續提供服務，包括為新冠感染者提供口服藥物；合資格人士將需收取

標準費用；非符合資格人士則須支付全額費用、如需配新冠口服藥亦須支付相關費用。

高拔陞指，普通科門診診所會預留足夠名額，給長者、５歲以下幼童、孕婦，以及免疫力受

抑制人士等高風險群組，確保他們有需要時會獲得照顧，但醫管局將停止新冠遙距診症服務。

另外，當局會發信通知全港醫生，只需呈報嚴重和死亡個案，中心日後只會經專題網站上載核

酸陽性數字及死亡個案，取代新聞公告，做法與流感等呼吸道風土病相同。（ｃｌ）

