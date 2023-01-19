【新冠感染】盧寵茂：希望市民今冬仍戴口罩，適時調整口罩令

《經濟通通訊社１９日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，衞生署由本月３０日起，不會再

向新冠病毒感染人士發出隔離令，同時會逐步建立新常態系統，新冠病毒將作為上呼吸道感染管

理。被問到口罩令何時可以撤銷時，盧寵茂指，即使自己也不想在日常生活中時常戴口罩，但口

罩仍是有效的防疫工具，政府自去年７月以來一直調整防疫措施，希望市民在今個冬季繼續堅持

政府，強調口罩仍有效預防呼吸道感染，當局會在適當時間會再考慮作出調整。

盧寵茂指，政府調整防疫措施並不是放鬆或放棄，世衞亦強調口罩疫苗仍重要、美國近期亦

將當地公共衞生緊急狀態延長至４月，專家亦認為混合免疫已足夠建立免疫屏障，理論與政府政

策並沒有衝突。

曾說過「新冠絕非流感」的盧寵茂被問到其想法有否改變時指，新冠與流感有相似之處，兩

者均由病毒引致呼吸道感染，預防方法亦相似，但毫無疑問新冠不是流感，兩者徵狀有分別，治

療方法不同，新冠的傳播力更強。他強調，新冠加流感會有「疊加效應」，形容是「一加一大於

二」，若同時感染，病情可能更嚴重，不希望削弱市民對新冠的警惕，對社會和醫療系統造成壓

力。（ｃｌ）





