【企業盈警】恒基發展（９７）料去年純利按年減少約８５％

《經濟通通訊社１９日專訊》恒基發展（０００９７）公布，預期於截至去年１２月３１日
止年度之公司股東應佔集團之盈利較２０２１年減少約８５％。
盈利減少主要是由於２０１９冠狀病毒疫情對集團營運帶來負面影響；位於太古城之
ＡＰＩＴＡ進行分階段翻新工程令其銷售額下降；及２０２１年１１月新開張的ＵＮＹ將軍澳店
因首年營運進行銷售組合重整，而錄得經營虧損。（ｂｎ）
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