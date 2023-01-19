【企業盈警】恒基發展（９７）料去年純利按年減少約８５％

《經濟通通訊社１９日專訊》恒基發展（０００９７）公布，預期於截至去年１２月３１日

止年度之公司股東應佔集團之盈利較２０２１年減少約８５％。

盈利減少主要是由於２０１９冠狀病毒疫情對集團營運帶來負面影響；位於太古城之

ＡＰＩＴＡ進行分階段翻新工程令其銷售額下降；及２０２１年１１月新開張的ＵＮＹ將軍澳店

因首年營運進行銷售組合重整，而錄得經營虧損。（ｂｎ）

