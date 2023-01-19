【外圍經濟】聯儲局褐皮書顯示２０２３年價格上漲料放緩

《經濟通通訊社１９日專訊》根據聯儲局最新公布的褐皮書報告，接受調查的聯繫人表示未
來１年美國的價格上漲料將放緩。
聯儲局在褐皮書中表示，在大多數地區，銷售價格以緩和或溫和的速度上漲，但許多人表示
漲幅已經低於近來的報告期。
此外，報告指出，儘管市場對商品和服務的需求放緩，但許多公司對解僱員工仍然猶豫不決
，並計劃在必要時通過自然流失來減少員工數量。（ｒｃ）
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