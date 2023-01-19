【外圍經濟】市場擔心馬斯克將如何應對推特１２５億美元債務

《經濟通通訊社１９日專訊》１月２７日就是推特需要支付第一筆貸款利息的期限，總額約
為３億美元。分析指，從各方面來看，推特有足夠的資金支付，而且馬斯克應該會支付。
隨著付款日期的臨近，市場仍然擔心這名億萬富翁會採取甚麼措施來減輕推特１２５億美元
的債務負擔。
分析指，推特支付利息後，會多了扭轉局面的時間。如果不支付的話，問題將會更多，甚至
會令推特破產。（ｒｃ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話19/01/2023
天齊發盈喜料去年盈利狂飆10倍 惟股價受制鋰價回調短炒要識走位
|大行報告19/01/2023
【大行炒D乜】高盛點評地產股 一表睇晒
|財經熱話19/01/2023
《午市前瞻》北水回歸後才有指引 快手已轉勢觀望65元支持
|財經熱話19/01/2023
【電動車ETF】GX中國電車受鋰價回調拖累 首季升勢或受限
|開市Good Morning19/01/2023
林家亨：新能源車市場未回暖 只有龍頭有本錢減價促銷
|財經熱話19/01/2023
【虛幣世界】Genesis接近破產邊緣，與債權人談判中
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰