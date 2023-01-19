【外圍經濟】市場擔心馬斯克將如何應對推特１２５億美元債務

《經濟通通訊社１９日專訊》１月２７日就是推特需要支付第一筆貸款利息的期限，總額約

為３億美元。分析指，從各方面來看，推特有足夠的資金支付，而且馬斯克應該會支付。

隨著付款日期的臨近，市場仍然擔心這名億萬富翁會採取甚麼措施來減輕推特１２５億美元

的債務負擔。

分析指，推特支付利息後，會多了扭轉局面的時間。如果不支付的話，問題將會更多，甚至

會令推特破產。（ｒｃ）

