【外圍經濟】百仕通為二級基金籌集了創紀錄的２２２億美元

《經濟通通訊社１９日專訊》百仕通為一隻基金籌集了創紀錄的２２２億美元，該基金將從

養老金、捐贈基金和其他投資者那裏收購股份。

這筆資金遠遠超過了該公司最初設定的１３５億美元目標，是有史以來籌集到的最大的二級

基金。

此外，百仕通為另一個基金籌集了２７億美元，該基金將在其他私募股權公司尋求更長時間

持有資產時進行投資，同時也為其客戶提供套現選擇。（ｒｃ）

