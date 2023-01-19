【外圍經濟】百仕通為二級基金籌集了創紀錄的２２２億美元

《經濟通通訊社１９日專訊》百仕通為一隻基金籌集了創紀錄的２２２億美元，該基金將從
養老金、捐贈基金和其他投資者那裏收購股份。
這筆資金遠遠超過了該公司最初設定的１３５億美元目標，是有史以來籌集到的最大的二級
基金。
此外，百仕通為另一個基金籌集了２７億美元，該基金將在其他私募股權公司尋求更長時間
持有資產時進行投資，同時也為其客戶提供套現選擇。（ｒｃ）
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