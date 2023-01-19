【企業盈喜】富士高（００９２７）料全年虧轉賺最多１３００萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》富士高實業（００９２７）公布，預期截至３月３１日止年度
溢利介乎６００萬至１３００萬元，去年度虧損３７１０萬元。
該集團指，轉虧為盈主因收益增加；實施有效員工成本控制。
該集團預期於６月３０日或之前公布業績。（ｗｈ）
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