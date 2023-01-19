理文造紙（０２３１４）獲銀團４７﹒５億元定期貸款融資

《經濟通通訊社１９日專訊》理文造紙（０２３１４）公布，在昨天，作為借款人的全資附

屬公司利龍與作為貸款人的貸款銀團及作為代理人的恒生銀行（０００１１）訂立融資協議，授

予利龍４７﹒５億元定期貸款融資。

該集團指，融資安排乃作為一般企業資金需要，包括貸款再融資，最終還款日期將於

２０２８年１月１８日，按照協議，如李氏家族不擁有最少５１％股權或不行使該集團管理控制

權，則屬違約事件，目前李氏家族合共持有約７２﹒９２％股權。（ｗｈ）

