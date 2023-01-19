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19/01/2023 07:51

《神州民企》宏華集團（１９６）折讓２％發４２億新股籌１０億元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》宏華集團（００１９６）公布，以每股２４﹒１８仙分別向主
要股東東方投資及誠通發行共４２﹒２３億股新股，集資約１０﹒２１億元。
　　該集團指，每股作價較昨日收報２４﹒６仙折讓約１﹒７１％，其中東方投資認購４０億股
新股，持股將由２９﹒９９％升至擴大後股本約５８﹒５２％，故東方投資將申請清洗豁免，而
誠通持股升至４﹒９８％。有關交易需待股東批准。
　　該集團指，擬將發行新股所得款項淨額用於償還該集團計息借款、投資於海洋板塊的生產線
建設及技術改造及補充一般營運資金。（ｗｈ）

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