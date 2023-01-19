《日入而息》本港１月３０日起撤確診者隔離令，失業率連跌８個月

《今天重點》

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李家超稱１月３０日起取消確診者隔離令；李家超稱核酸檢測供應量充足，檢測站排隊情況不理

想；李家超料本港ＧＤＰ重拾升軌，將率團訪沙特及阿聯酋；李家超稱高端人才通行證等搶人才

計劃反應正面；疫情「似乎唔會」出現反撲，但不能掉以輕心

香港本月３０日起撤確診者隔離令，可自由外出及上班；盧寵茂希望市民今冬仍戴口罩，適時調

整口罩令；勞福局指日後僱員若染新冠，病假須醫生證明

消息指羅湖及皇崗口岸有望下月通關

中石油（００８５７）料去年淨利潤增５７％至６８％

中海油料去年淨利潤按年升９９％至１０４％

港交所（００３８８）旗下ＬＭＥ表示盡快地實施鎳改革建議，今年不增加收費

滴滴突傳大幅裁撤國際業務，僅剩百人左右團隊

本港最新失業率報３﹒５％，連跌８個月並勝市場預期；失業大軍減至１２﹒６萬，餐飲業失業

率微降至５％

北京全年ＧＤＰ同比增０﹒７％，第二產業挫逾１１％

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《即日市況》

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恒指低收２７點報２１６５０，創科收插逾５％，碧服飆６﹒６％

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒４９％，外資本月流入逾千億破紀錄

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《美元匯價》

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美元反彈動力或受限，首個阻力１０３

歐元最新報１﹒０８１８╱２０，日圓最新報１２８﹒４５╱４６

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《公司資訊》

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中銀香港（０２３８８）派電子開工利是５００元兼送海味

ＷｅＬａｂ推出Ｔｅｓｌａ專屬「０息貸款」限時優惠

石四藥（０２００５）用於治療支氣管炎的多索茶碱獲批為原料藥

吉利（００１７５）旗下領克投資更換董事長，由淦家閱接任

港交所（００３８８）旗下ＬＭＥ表示盡快地實施鎳改革建議，今年不增加收費

匯豐透過ＰａｙＭｅ向員工派發５００元電子利是

國泰（００２９３）空中服務員工會即日起發起按章工作行動

滴滴突傳大幅裁撤國際業務，僅剩百人左右團隊

眾安國際向香港員工派發１０００元收爐利是

華潤創業與香港數碼港簽署合作備忘錄

淮北綠金股份（０２４５０）暗盤報１﹒３７元，低招股價逾２８％

太平洋航運（０２３４３）公布Ｓｃｈｕｌｚ辭任財務總監及執董等職務

泉峰控股（０２２８５）完成配股，淨籌約７﹒７３億元

中石油（００８５７）料去年淨利潤增５７％至６８％

友和集團（０２３４７）控股股東向公司經選定僱員轉讓股份

石藥（０１０９３）公布治療肢端肥大症新藥獲臨床試驗批准

開源控股（０１２１５）聯營集團未能支付利息，或將執行質押

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《國企紅籌》

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華潤醫藥（０３３２０）旗下治療高血壓藥獲藥品註冊證書

中金公司（０３９０８）附屬中金財富去年少賺近３４％

中國再保險（０１５０８）子公司去年原保費收入增６﹒８％

中國太平（００９６６）去年原保險保費收入按年增３﹒９％

兗煤澳大利亞（０３６６８）第四季平均實際煤炭價格按年升逾１倍

龍源電力（００９１６）完成發行２０億人幣超短期融資券

中鋁國際（０２０６８）料去年虧轉盈賺最多１﹒４億人幣

中電信（００７２８）去年５Ｇ套餐用戶淨增８０１６萬戶

北青傳媒（０１０００）蘇朝暉辭任董事長

中國誠通發展集團（００２１７）附屬訂立售後回租協議

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《神州民企》

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興業合金（００５０５）附屬購高性能銅合金高溫立式連續帶鋼退火生產線

中國綠島科技（０２０２３）控股股東在公開市場共收購公司４８２萬股股

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《中國要聞》

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深圳去年進出口３﹒６７萬億元增３﹒７％，規模創新高

廣東去年ＧＤＰ增１﹒９％，商品房銷售面積降逾兩成

乘聯會表示新能源政策退坡後，銷量增長將是嚴峻問題

國家級出行平台「強國交通」將上線，佔市場九成運力

中人壽原董事長王濱被公訴，涉嫌受賄、隱瞞境外存款

人民銀行秘書局副局長李果涉違紀違法受查

春運十三天，全國發送旅客４﹒８億人次按年增４７％

北京全年ＧＤＰ同比增０﹒７％，第二產業挫逾１１％

去年全國黃金消費量降１０﹒６％，黃金ＥＴＦ遭減持

中電聯表示去年全社會用電量增速顯著放緩至３﹒６％

商務部表表１月上旬食品飲料服裝銷售額環比均增超兩成

外匯局指１２月國際收支貨物和服貿順差４６６億美元

農業農村部料研究大豆生產、收儲、加工轉化扶持政策

中電聯料今年全社會用電增６％，風電光伏規模超水電

深交所優化深港通交易日曆，無法參與交易天數減半

商務部促擴汽車消費，擬建全國性二手車信息共享平台

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《國際要聞》

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烏內政部長乘直升機失事，為開戰來意外死亡最高官員

美國拘捕一名俄羅斯公民，涉以香港加密幣平台洗黑錢

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《外圍經濟》

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１０年期美國國債孳息率跌至４個月最低水平

市場擔心馬斯克將如何應對推特１２５億美元債務

微軟計劃裁員１萬人，約佔員工總數５％

日本１２月貿易逆差收窄，日圓升值及能源成本降

美國指控一名俄羅斯人涉嫌透過虛擬貨幣交易所洗黑錢

聯儲局褐皮書顯示２０２３年價格上漲料放緩

花旗上調多數初級銀行家薪酬，幅度最高達１５％

百仕通為二級基金籌集了創紀錄的２２２億美元

美國通脹壓力放緩，聯儲局月底議息面臨鷹鴿之爭

美聯儲副主席發表講話，美國公布新屋動工等數據

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《答問大會》

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李家超稱１月３０日起取消確診者隔離令

李家超稱核酸檢測供應量充足，檢測站排隊情況不理想

李家超稱疫情「似乎唔會」出現反撲，但不能掉以輕心

李家超稱高端人才通行證等搶人才計劃反應正面

李家超料本港ＧＤＰ重拾升軌，將率團訪沙特及阿聯酋

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《通關復常》

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多個檢測中心出現人龍，深水埗楓樹街中心逾百人輪候

新界校長會期望跨境學童過關核酸檢測改以快測代替

消息指羅湖及皇崗口岸有望下月通關

渣打馬拉松跑手毋須核檢及快測，比賽前後須佩戴口罩

港府表示檢測容量充裕，市民應預約及選名額較多的中心

澳門首班外港往上環渡輪開出，乘客期望恢復凌晨航班

關日華稱隔離令幫助不大，但不建議短期內撤口罩令

旅議會表示取消隔離對旅遊業幫助不大，倡入境免核檢

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《其他消息》

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呂志宏出任澳洲會計師公會大中華區分會會長

城巴新巴大除夕增設５條特別路線

會計師公會料本財年財赤１１３９億，財政儲備跌至８４３２億元

鄒幸彤脫煽惑集結罪，律政司獲准上訴至終院

鄧炳強稱積極推展基本法２３條立法工作，適時會展開公眾諮詢

陳茂波稱有信心本港經濟次季強勁反彈，冀吸中東企業來港上市

會計師公會倡向特定地區總部公司予５０％利得稅優惠

八達通推銀聯卡優惠，於本地及海外消費享１００元回贈

深股通額度全日用４８億元，外資月內加倉逾千億元；滬股通額度全日用６７億元，外資大幅流

入９４億元

將軍澳第１３７區提供約５萬個單位，需填海２０公頃

仲量聯行報告指甲廈去年底空置率升至１２﹒１％

港股通交易日曆優化配套規則發布，實施時間另行通知

本港最新失業率報３﹒５％，連跌８個月並勝市場預期；失業大軍減至１２﹒６萬，餐飲業失業

率微降至５％

標普料內地經濟加速重新開放，今年ＧＤＰ增４﹒８％

ＡＸＡ安盛推限時優惠，醫療保障獲高達１２個月保費回贈

金管局公布１２月綜合利率升至２﹒１１厘

Ｓｗａｐｉｆｌｙ獲傑出人工智能分類平台獎項

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《新冠感染》

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國家醫保局表示不再就輝瑞新冠藥舉行專門談判

國藥集團表示已有四款新冠疫苗可應對奧密克戎毒株

李克強稱隨著防控措施的調整，相信中國經濟加快恢復

盧寵茂孫玉菡下午四時晤傳媒，講解最新防疫政策

藥監局表示加快涉疫藥品應急審批，提高藥品可及性

高福稱內地本輪疫情高峰可能延後至２月初見拐點

香港本月３０日起撤確診者隔離令，可自由外出及上班

國家衛健委表示各省已渡過三個高峰，發熱門診就診急降

勞福局指日後僱員若染新冠，病假須醫生證明

本港新增４０１５宗確診，再多４５名患者離世

盧寵茂希望市民今冬仍戴口罩，適時調整口罩令

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