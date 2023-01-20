《國金頭條》經濟數據和債務違約危機打壓市場，美股連跌第３日

《經濟通通訊社２０日專訊》經濟數據和美債違約危機等不利因素，打壓市場情緒，美股連

續第３天下跌。

道指周四（１９日）跌２５２﹒４點，或０﹒７６％，收３３０４４﹒５６點。納指跌

１０４﹒７４點，或０﹒９６％，收１０８５２﹒２７點。標普５００亦跌３０﹒０１點，或

０﹒７６％，收３８９８﹒８５點。

美國上周初領失業金人數降至１９萬，創去年９月以來新低，反映就業市場仍然活躍，推動

薪酬與通脹螺旋上升。另一方面，聯邦政府債務周四達到上限，美國財政部被迫採取特別措施以

避免政府支付違約。

在聯儲局即將舉行新年首次議息會之際，雖然市場普遍預期會加息２５個基點，但聯儲局高

層對貨幣政策的整體方向仍存在分歧。其中，聖路易聯儲銀行行長布拉德和克利夫蘭聯儲行長行

長梅斯特均重申了鷹派立場。



＊新西蘭總理辭職紐元挫逾１％＊



加息前景不明朗影響美元走勢，紐約尾盤美匯指數跌０﹒３０％，至１０２﹒０６。美元兌

日圓貶０﹒３７％，至１２８﹒４１。市場分析指，日圓反彈顯示投資者仍推測日本央行會改變

寬鬆政策。

此外，新西蘭總理阿德恩突然宣布辭職，消息傳出後，紐元兌美元一度重貶逾１％，最新報

０﹒６３９６。紐約期金漲０﹒９％，重回９個月高位，報每盎司１９２３﹒９０美元。

原油期貨價格則升至７周高位。紐約期油漲１﹒１％，收每桶８０﹒３３美元。布蘭特期油

升１﹒４％，收每桶８６﹒１６美元。（ｊｆ）

