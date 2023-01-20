《窩輪匯智－陳恩因》輪證靈活轉倉得宜，輕鬆迎兔年

《窩輪匯智》農曆新年將至，筆者先預祝各位兔年新年快樂！新年長假前夕，大市力逼

２２０００點關口。上周提到，鎖利轉倉的概念，當中的例子是阿里（０９９８８），在短短數

周時間，部分價外認購證錄得數以倍數的升幅。一如筆者所述，阿里股價隨後見頂回落至近１０

天線附近，若投資者有在高位套利轉倉，長假期便可輕裝上路，減低坐倉的心理壓力。

其實這概念不只套用在上述單邊的升勢，亦可應用於股價呈現單邊下跌的情況。以美團

（０３６９０）作為例子，新年假前美團受騰訊減息等因素拖累，曾出現連跌１０天低見１６０

元。筆者留意到一些近四成價外，本年６月到期，實際槓桿約４﹒７倍的相關認購證仍獲不少投

資者追捧。

隨著正股下跌，認購證的價外程度擴大，輪價對正股的跳動敏感度亦隨之降低，不利小幅反

彈的部署。再者，市場波動性於長假期前有所減低，參考恒指波幅指數由１月初近２８的水平回

落至２２位置。而價外輪亦對引伸波幅下跌較為敏感。針對上述情況，若投資者認為內地復常下

股價將中期回升，想「再坐一會」的話，可考慮轉碼至行使價較貼價及中長身之選，以保持倉位

的防守性及對正股的敏感度。

展望２月份，是美國聯儲局議息的日子，市場關注隨美國通脹有望見頂，局方加息步會否減

緩，及對傳統的風險溢價較高的科技股等都有正面作用。另內地將迎接復常後第一個農曆新年，

投資者可關注假期後出行數據及大市能否紅盤高開，再於兔年以輪證靈活部署。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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