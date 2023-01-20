《盤後部署》恒指新年假前重上兩萬二關，美團、騰訊有上升空間？

《經濟通通訊社２０日專訊》虎年最後一個交易日，港股能收紅盤。恒指今日高開１６１點

，報２１８１２。早市科技股大致靠穩，恒指走勢窄幅上落。半日升２１７點，報２１８６８。

午後美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）等重磅科技股升幅擴大，部分內房股亦回升

，恒指升幅曾擴大至逾４００點，高見２２０５１，最終能在２２０００以上收市。

恒指全日收報２２０４４，升３９３點或１﹒８２％，缺乏北水支持下，主板成交只有

９５１﹒３３億元。國企指數收報７４８３，升１７０點或２﹒３４％。恒生科技指數收報

４５６８，升１１８點或２﹒６７％。

內地股市方面，上證綜合指數收報３２６４，升２４點或０﹒７６％，成交３２９０﹒２８

億元人民幣；深證成份指數收報１１９８０，升６７點或０﹒５７％，成交２００４﹒５４億元

人民幣。



＊騰訊４００元水平或現阻力＊



三大重磅科技股ＡＴＭ均報升。阿里巴巴升３﹒６５％，收報１１６﹒３元；騰訊

（００７００）升２﹒３５％，報３９１﹒８元；美團升４﹒９３％，收報１６８﹒１元。

如果按周計算，騰訊在三隻股票之中表現較好，全星期升５﹒４９％。在周線圖上，騰訊今

周收市能突破２５０周線，但由１０月尾低位１８０﹒４７元至今周最高位３９２﹒２元，累計

升１﹒１７倍，９周ＲＳＩ已升近至嚴重超買，短線料在１００周線（目前為４０７元）出現阻

力。在低位買入的投資者現階段宜先食胡，鎖定部分利潤。未有貨的投資者，則待股價回至２０

天線（目前為３４７元）附近吸納較佳。

美團按周計跌１﹒８１％，在三隻之中表現最差。在周線圖上，美團今周夾在５０周線、

１０周線及２０周線之間，仍未改變橫行格局，與騰訊及阿里巴巴比較，美團的走勢不太強，估

計在１９０元水平再次出現阻力。未持貨者現時可小注買入，以短炒區間為主，目標１９０元；

持貨者則可視１５９元為止賺位，失守此位可沽出一半持倉。



＊中海油有力挑戰上市高位＊



三桶油今日升勢顯著，當中以中海油（００８８３）表現最好，全日升５﹒３７％，收報

１１﹒３８元；中石油（００８５７）升３﹒６１％，收報４﹒０２元；中石化（００３８６）

升３﹒２１％，收報４﹒１８元。

中海油股價造好，主要受惠於發盈喜的消息。公司預計２０２２年全年淨利潤１３９６億元

人民幣至１４３６億元人民幣，按年增加約９９％到１０４％。有大行甚至認為，隨著管理層更

加關注股東回報，認為中海油願意提高派息。

中海油今日成交約１﹒０７億股，成交額１２﹒０８億元，較上日多８﹒４６億元，成交額

急增，推動股價全日維持強勢。在日線圖上，中海油目前呈均線多頭排列，走勢非常強勁。事實

上，中海油由去年年初開始持續反覆上升，如今突破的６月９日的前浪頂位１０﹒９４元，相信

股價能挑戰上市高位１１﹒９７元。

另外，中海油的預期周息率高達１１厘，潛在回報可觀。想中長線部署的投資者，現時無需

急於離場。至於未有貨的投資者可如何部署？短線而言，今日中海油的９日ＲＳＩ已升至８９，

意味股價漲至嚴重超買，短期或出現整固，加上現時距離１１﹒９７元的歷史高位亦不遠，現價

再高追的值博率實在不高，可候至１０天線（目前為１０﹒４８元）吸納。（ｅｒ）

