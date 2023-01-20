【新冠感染】日本政府擬今春下調防疫級別，與季節性流感同級

《經濟通通訊社２０日專訊》日本《共同社》引述多名日本政府消息人士透露，首相岸田文

雄將於周五（２０日）舉行內閣會議，討論在今春將新冠病毒疫情，下調為與季節性流感同級的

「第５類感染」。

報道指，下調傳染級別後，防疫對策將大幅改變，相關醫療和社會活動相限制措施將放寬。

醫療費用原則上將由患者負擔；預計感染者７天、密接者５天的隔離措施將取消；除了有症狀的

人等之外，原則上無需戴口罩。（ｊｆ）

