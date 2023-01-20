【新冠感染】南韓將從本月３０日起廢除室內強制戴口罩

《經濟通通訊社２０日專訊》南韓總理韓悳洙周五（２０日）主持防疫會議時表示，南韓將

從本月３０日起，廢除室內強制戴口罩政策。

屆時政府僅建議民眾在室內佩戴口罩，但不會強制要求。不過，在醫療機構、藥店、感染高

風險設施和公共交通工具內仍必須佩戴口罩。（ｊｆ）

