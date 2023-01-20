【國際要聞】韓總統尹錫悅軟化核武立場，對核不擴散體系表示尊重

《經濟通通訊社２０日專訊》南韓總統尹錫悅早前公開提及南韓部署核武的可能性，引發國
內外爭議。他周五（２０日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，暗示南韓將繼續支持朝鮮半
島無核化。
尹錫悅在接受美媒訪問時表示，南韓現階段仍尊重核不擴散體系，並信賴美國對韓方提供的
對朝延伸威懾。他同時表示，願意在近期訪華，與中方就此進行溝通。（ｊｆ）
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