【虛幣世界】ＦＴＸ有機會翻生，比特幣企穩２１０００美元

《經濟通通訊社２０日專訊》《華爾街日報》報道指，ＦＴＸ新負責人Ｊｏｈｎ Ｊ﹒

Ｒａｙ ＩＩＩ表示，儘管前首席執行官Ｓａｍ Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ和其他高管受到

刑事不當行為的指控，但客戶對ＦＴＸ的技術表示讚賞，並表示值得恢復交易所，因此他正在探

索重啟這家破產的加密貨幣交易所的可能性。消息傳出後，ＦＴＸ代幣ＦＴＴ在Ｂｉｎａｎｃｅ

上漲了３３％。

比特幣最近價格約為２１１００美元，在過去２４小時內上漲１﹒５％，比特幣收復了前一

天下跌時的失地，以太幣（ＥＴＨ）最近上漲０﹒６％至１５５０美元。ＢＴＣ和ＥＴＨ在過去

７天分別上漲了１３％和７％。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１０７６﹒４３（美元．下同），升０﹒０２％（２４

小時比較．下同）；以太幣現報１５４９﹒７９元，跌０﹒０８％；艾達幣報０﹒３３７２元，

跌０﹒２４％；瑞波幣報０﹒３９１１元，跌０﹒４６％。（ｕｌ）



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