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20/01/2023 08:48

【虛幣世界】ＦＴＸ有機會翻生，比特幣企穩２１０００美元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》《華爾街日報》報道指，ＦＴＸ新負責人Ｊｏｈｎ　Ｊ﹒　
Ｒａｙ　ＩＩＩ表示，儘管前首席執行官Ｓａｍ　Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ和其他高管受到
刑事不當行為的指控，但客戶對ＦＴＸ的技術表示讚賞，並表示值得恢復交易所，因此他正在探
索重啟這家破產的加密貨幣交易所的可能性。消息傳出後，ＦＴＸ代幣ＦＴＴ在Ｂｉｎａｎｃｅ
上漲了３３％。
　　比特幣最近價格約為２１１００美元，在過去２４小時內上漲１﹒５％，比特幣收復了前一
天下跌時的失地，以太幣（ＥＴＨ）最近上漲０﹒６％至１５５０美元。ＢＴＣ和ＥＴＨ在過去
７天分別上漲了１３％和７％。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１０７６﹒４３（美元．下同），升０﹒０２％（２４
小時比較．下同）；以太幣現報１５４９﹒７９元，跌０﹒０８％；艾達幣報０﹒３３７２元，
跌０﹒２４％；瑞波幣報０﹒３９１１元，跌０﹒４６％。（ｕｌ）
　
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