《談國論企－黎偉成》疫症防控重心轉為保健康防重症

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平２０２３年１月１８日，通

過視頻連線看望慰問基層幹部群眾，向全國各族人民致以新春的美好祝福時，所發表的講話最惹

人注目的當然是疫情防控現時進入「乙類乙管」的新階段，重點是「保健康、防重症」，而「醫

院承擔的任務更為繁重」。他強調現在「依然處在吃勁的時候」，但「曙光就在前頭，堅持就是

勝利！」



＊習近平強調曙光就在前頭堅持就是勝利＊



習近平是通過視頻會見多地的基層幹部群眾，其中對黑龍江哈爾濱一地所論的主題，是新冠

疫情防控工作，重點有：

最新和最重要的是（一）防控重心現時「已經從防感染轉移到醫療救治上來，重點是保健康

、防重症，醫院承擔的任務更為繁重」，屬於「乙類乙管」的政策和策略，相對於過去近３年採

取的「乙類甲管」的防控重心「防感染」，轉移到以「醫療救治工作」作為總基調，予人有感是

：中國現時的疫情有明顯的良性好轉，特別是（Ｉ）此舉意味中國研發出專門治理新冠疫症的醫

藥，救治染診者；和（ＩＩ）全國人民接種疫苗的比率去到一個相當高度的水平，加上絕大部分

確診者康復而擁有抗體，在疫情防控築起一道長城。

還有（ＩＩＩ）新冠疫症的毒株經過多番的變種，和受到世界各地人士的嚴力抗擊，現時基

本達致相對可控和對人類健康、生命所產生的破壞力度，明顯降低。此亦為中國國家衛生健康委

於２０２２年１２月２６日宣布優化防控措施之因，即：把沿用約３年的「新型冠狀病毒肺炎」

正名為「新型冠狀病毒感染」，並於２０２３年１月８日開始以保健康、防重症為主調的全面優

化境內的防控疫情措施，放寬對外通關。

但習近平的講話，強調（二）新階段的保健康、防重症的重點會使「醫院承擔的任務更為繁

重」，所言甚是。此因「新型冠狀病毒感染」的毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ亞病毒ＸＢＢ﹒１﹒５為主

攻上呼吸系統，擴散力仍然相當強烈，即使重症或死亡率暫未為「新型冠狀病毒肺炎」之嚴重，

卻為不可忽視的疫症，故習近平指出：（１）要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給，增加

醫品配備，特別要做好重症救治的應對準備，保障好正常醫療秩序。

和（２）要加強醫護人員自身防護和關心關愛，確保他們身體健康。

由是可見，中國在（三）防疫抗疫上，相對專業和花上很大的力量，和不斷進行優化和改進

，到今天才有高度的把握由防感染轉移到醫療救治上來，以保健康、防重症為重點。我要指出的

重點，更是千萬不要把疫情早期的「清零」，逐步演化為「區域清零」和「動態清零」，作為「

笑話」，因新冠疫情爆發以來，特別是這一波疫情來勢兇猛，在中國境內出現多擴多散的壓力，

至今可以優化防控措施，就如習近平所指出的「廣大醫務工作者一直在防控疫情和日常治療兩線

作戰，長時間高強度、超負荷工作，為確保人民生命安全和身體健康作出了重大貢獻」。



＊要進一步擴充醫療資源增加醫療服務供給＊



正正因為中國不斷按實際情況不斷優化防控新型冠狀疫症措施，到現時取得良好的效益，可

以有較大條件放寬境內與對外的人流、物流交往，使社會和經濟重展強大的恢復動力。特別是，

中央和國務於２０２２年四季度積極控疫和有針對性的推出措施支持經濟回穩，對國民經濟在新

的一年會有更進一步的良性和正面作用，重回穩中有進發展軌道可期。是為我對中國國民經濟於

２０２３年的發展，有較大的信心和寄望之因。

我保持對中國的國內生產總值ＧＤＰ在２０２３年的表現，會是（Ｉ）於二季度同比增長

６﹒２％，因中央挺內需提經濟措施開始達效，和２０２２年同期僅增０﹒４％的低基礎底下的

相應效益；（ＩＩ）三季度和四季度分別增４﹒２％和４﹒８％，是為內需會持續增長和發揮良

性效應的支持。連同預期ＧＤＰ於一季度增３％，２０２３年全年的同比增長會是４﹒５５％，

相對於２０２２年預計可增的３％，提升１﹒５５個百分點，乃可接受和不錯的表現。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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