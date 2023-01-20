北水暫停期間恒指突破２２０００，油股強勢，美團反彈逾５％

《經濟通通訊社２０日專訊》港股通自昨日起暫停，恒指虎年最後一個交易日有支持，午後

一番爭持後終成功突破２２０００大關，高見２２００６，創逾半年新高。

三桶油中海油（００８８３）及中石油（００８５７）齊齊發盈喜；中海油預計２０２２年

全年淨利潤１３９６億元人民幣至１４３６億元人民幣，按年增加約９９％到１０４％。中石油

預計２０２２年全年淨利潤１４５０億至１５５０億元人民幣，按年增長５７％至６８％。

中海油愈升愈有，升幅擴大至５﹒７４％，報１１﹒４２元，盤中高見１１﹒４６元再創

２０１８年１０月中以來新高；中石油同樣強勢突破４元水平，現升４﹒１２％，報４﹒０４元

；中石化（００３８６）升２﹒２２％，報４﹒１４元。



＊美團止跌回升領漲科技股＊



美團（０３６９０）連跌１０日後，今日止跌回升，現反彈升５﹒３７％，報１６８﹒８元

。其餘科技股同樣造好，為恒指破２２０００最大功臣；騰訊（００７００）升２﹒２５％，報

３９１﹒４元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅５﹒７３％；阿里（０９９８８）升

３﹒７４％，報１１６﹒４元；百度（０９８８８）升４﹒７２％，報１３１元；京東集團

（０９６１８）升３﹒５４％，報２４０元。

中資電訊股表現強勁；中聯通（００７６２）升３﹒９４％，報５﹒５４元，以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅４﹒３３％；中電信（００７２８）升５﹒７８％，報３﹒６６元；中

移動（００９４１）升１﹒６３％，報５６元。



＊ＡＨ股同造好＊



現時，恒生指數報２２００１，升３５０點或升１﹒６２％，主板成交６３０﹒５０億元。

國企指數報７４７３，升１６１點或升２﹒２０％。恒生科技指數報４５６６，升１１６點或升

２﹒６２％。

即月期指新報２２０１８，升３６３點，高水１７點。即月國指期貨報７４８５，升１６３

點，高水１１點。即月科指期貨新報４５７２，升１１６點，高水２１點。

上證綜合指數報３２６３，升２３點或升０﹒７２％，成交２７９０﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１１９８１，升６８點或升０﹒５７％，成交３５７２﹒１３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） １１﹒４２元 升５﹒７４％

美團（０３６９０） １６８﹒８０元 升５﹒３７％

百度（０９８８８） １３１﹒００元 升４﹒７２％

中聯通（００７６２） ５﹒５５元 升４﹒１３％

中國宏橋（０１３７８） ８﹒９７元 升３﹒５８％

碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒００元 升３﹒４５％

中石油（００８５７） ４﹒０４元 升４﹒１２％

阿里（０９９８８） １１６﹒４０元 升３﹒７４％

京東集團（０９６１８） ２４０﹒００元 升３﹒５４％

新世界（０００１７） ２３﹒６５元 升３﹒２８％

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（ｈｃ）

