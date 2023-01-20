《異動股》農曆年前影視股炒起，儒意升９％，阿里影業升８％

《經濟通通訊社２０日專訊》中國儒意（００１３６）現價升９﹒６２％，報２﹒２８元，

以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１４％。該股成交約４５３７萬股，涉資１﹒０２億元。

阿里影業（０１０６０）升８﹒３３％，報０﹒６５元。

儒意旗下《交換人生》成為２０２３年內地春節檔唯一傳統喜劇片，第三方預測總票房平均

值為１２﹒０４億人民幣。機構預計，公司有望提升影視產能，２０２３年至２０２４年的純利

複合年增長率為３０％。

影視股火爆；ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０）升１２﹒９％，報１０﹒５元，以現價

計，該股暫連升４日，累計升幅１４﹒８８％；羚邦集團（０２２３０）升２０﹒７８％，報

０﹒１８６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２４％；英皇文化產業（００４９１）升

４７﹒２２％，報０﹒０５３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６０﹒６１％；寰宇娛

樂文化（０１０４６）升１６﹒６７％，報０﹒３５元。

現時，恒生指數報２１９７６，升３２５點或升１﹒５１％，主板成交５５４﹒８８億元。

國企指數報７４６８，升１５５點或升２﹒１３％。恒生科技指數報４５６０，升１１０點或升

２﹒４７％。

即月期指新報２１９９８，升３４３點，高水２１點。即月國指期貨報７４７９，升１５７

點，高水１１點。即月科指期貨新報４５６２，升１０６點，高水１７點。

上證綜合指數報３２６３，升２３點或升０﹒７１％，成交２４１７﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１１９７９，升６５點或升０﹒５５％，成交３１５１﹒８７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國儒意（００１３６） ２﹒２８０元 升９﹒６２％

阿里影業（０１０６０） ０﹒６５０元 升８﹒３３％

ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０） １０﹒５００元 升１２﹒９０％

貓眼娛樂（０１８９６） １０﹒３２０元 升１﹒９８％

閱文集團（００７７２） ３９﹒９５０元 升２﹒３０％

歡喜傳媒（０１００３） １﹒３９０元 升１﹒４６％

羚邦集團（０２２３０） ０﹒１８６元 升２０﹒７８％

英皇文化產業（００４９１） ０﹒０５３元 升４７﹒２２％

中國星集團（００３２６） ０﹒９４０元 升１０﹒５９％

寰宇娛樂文化（０１０４６） ０﹒３５０元 升１６﹒６７％

橙天嘉禾（０１１３２） ０﹒０８３元 升６﹒４１％

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（ｈｃ）

