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20/01/2023 16:05

《美元走勢－羅明立》英歐行長言論支持英鎊及歐元上升

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２９﹒１２　１２９﹒２９　１２８﹒３４
　　歐元╱美元　１﹒０８３２　１﹒０８４４　１﹒０８２５
　　英鎊╱美元　１﹒２３７８　１﹒２３９７　１﹒２３６５
　　美元╱瑞郎　０﹒９１６５　０﹒９１７５　０﹒９１５０
　　美元╱港元　７﹒８３３４　７﹒８３４４　７﹒８２１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周初次申領失業救濟人數降至１９萬，是去年９月２４日當周以來新低，持
續申領人數略為回升，但都好過預期。房屋數據則好壞參半，營建許可月率及年化總數都差過預
期，新屋開工則較預期理想。總體而言，勞工市場是支撐著美國經濟表現的重要一環，若情況出
現改變，經濟衰退的風險將提升。美國政府於１９日達到債務上限，財政部開始使用特別措施來
避免違約，並敦促國會盡快通過提高債務上限的法案。聯儲局副主席布雷納德表示仍然需要提高
利率，但就認同可以放緩加息步伐，同時指限制性利率將維持一段時間。
　　英國央行行長貝利接受訪問時指，對通脹前景有更加樂觀的看法，認為已度過生活成本壓力
最嚴重的階段，通脹在春季末期有望開始下降，而工資快速增長的情況亦有望改善。此外，行長
並不同意市場預期利率會在４﹒５％見頂的看法。歐洲央行行長拉加德表示通脹遠高於目標水平
，央行將繼續上調利率。英歐行長的言論支持英鎊及歐元匯價上升，美匯指數跌向１０２，短期
維持區間波動。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒０７８０　１﹒０８８５　１﹒０７４５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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