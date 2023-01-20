《美元走勢－羅明立》英歐行長言論支持英鎊及歐元上升

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２９﹒１２ １２９﹒２９ １２８﹒３４

歐元╱美元 １﹒０８３２ １﹒０８４４ １﹒０８２５

英鎊╱美元 １﹒２３７８ １﹒２３９７ １﹒２３６５

美元╱瑞郎 ０﹒９１６５ ０﹒９１７５ ０﹒９１５０

美元╱港元 ７﹒８３３４ ７﹒８３４４ ７﹒８２１９

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《美元走勢》上周初次申領失業救濟人數降至１９萬，是去年９月２４日當周以來新低，持

續申領人數略為回升，但都好過預期。房屋數據則好壞參半，營建許可月率及年化總數都差過預

期，新屋開工則較預期理想。總體而言，勞工市場是支撐著美國經濟表現的重要一環，若情況出

現改變，經濟衰退的風險將提升。美國政府於１９日達到債務上限，財政部開始使用特別措施來

避免違約，並敦促國會盡快通過提高債務上限的法案。聯儲局副主席布雷納德表示仍然需要提高

利率，但就認同可以放緩加息步伐，同時指限制性利率將維持一段時間。

英國央行行長貝利接受訪問時指，對通脹前景有更加樂觀的看法，認為已度過生活成本壓力

最嚴重的階段，通脹在春季末期有望開始下降，而工資快速增長的情況亦有望改善。此外，行長

並不同意市場預期利率會在４﹒５％見頂的看法。歐洲央行行長拉加德表示通脹遠高於目標水平

，央行將繼續上調利率。英歐行長的言論支持英鎊及歐元匯價上升，美匯指數跌向１０２，短期

維持區間波動。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０７８０ １﹒０８８５ １﹒０７４５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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