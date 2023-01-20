【互聯互通】據報「互換通」有望首季推出，正徵詢業界意見

《經濟通通訊社２０日專訊》香港與內地監管機構於去年宣布籌備「互換通」，讓國際投資
者經香港參與境內利率衍生工具交易。外電報道，內地監管機構上月與銀行、券商代表會面，就
「互換通」交易規則徵詢業界意見，料互換通有望在今年一季度推出。
根據徵求意見稿，互換通北向通初期的每日交易淨額上限為２００億元人民幣。（ｂｉ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇開運大法
|財經熱話20/01/2023
發盈喜獲大行唱好兼油價創7周高 中海油中石油齊急升
|財經熱話20/01/2023
《午市前瞻》大市靜局惟抗跌力浮現 美團仍有沽壓宜150元部署
|大行報告20/01/2023
【大行炒D乜】復常要買餐飲零售股？高盛點評一表盡掌握
|開市Good Morning20/01/2023
溫鋼城料外資仍有流入港股空間 恒指最樂觀望兩萬五
|財經熱話20/01/2023
【虛幣世界】FTX有機會翻生，比特幣企穩21000美元
|中國故事19/01/2023
《神州經脈》中美高級官員會面 外資月內加倉逾千億 A股明確升
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰