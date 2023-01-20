中原ＣＣＬ連升三周後回軟０﹒２３％，虎年樓價跌１５％

《經濟通通訊社２０日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市領先指數

ＣＣＬ最新報１５７﹒８７點，按周微跌０﹒２３％。樓價連升３周後單周回軟，走勢反覆向上

。虎年樓價下跌１５﹒０９％，展望兔年重拾升軌。



＊ＣＣＬ可望重上１６０點水平＊



黃良昇指，ＣＣＬ見底（１５６﹒３７點）後近４周計，累升０﹒９６％。本周指數是反映

聖誕節長假後二手交投開始轉旺，樓價正累積力量突破上升。展望新春後季節性旺市順利來臨，

ＣＣＬ重上１６０點水平，現時僅相差２﹒１３點或１﹒３３％。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５８﹒１４點，按周跌０﹒１３％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１５６﹒４７點，按周跌０﹒０７％。ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中

小型單位）同樣連升３周後輕微回軟。ＣＣＬ（大型單位）報１６４﹒８４點，按周跌

０﹒９２％。樓價見底後近４周計，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升１﹒４８％，ＣＣＬ（中小型單位）

累升１﹒３７％，ＣＣＬ（大型單位）累跌０﹒７７％。



＊港島四周連升共３﹒６９％＊



四區方面，港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６１﹒３４點，按周升１﹒５０％，連升４周共

３﹒６９％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１４７﹒２８點，按周升０﹒６２％，連升２周共

１﹒６０％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５１﹒６０點，按周跌１﹒２６％，終止３周連升。新

界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６８﹒２０點，按周跌１﹒３１％，連跌２周共１﹒８８％。樓價見

底後近４周計，港島升３﹒６９％，九龍升１﹒１７％，新界東升０﹒２１％，新界西升

０﹒５０％。



＊以往兔年樓價走勢相對平穩＊



回顧農歷新年樓價走勢，虎年最後一周公布的ＣＣＬ報１５７﹒８７點，與牛年最後一周的

１８５﹒９３點相比，虎年全年樓價下跌１５﹒０９％。根據以往數字，虎年樓價波動較大，而

兔年樓價走勢相對平穩。１９９８年虎年ＣＣＬ跌２０﹒９８％，２０１０年虎年ＣＣＬ升

１８﹒４７％。１９９９年兔年ＣＣＬ微跌３﹒３２％，２０１１年兔年ＣＣＬ升４﹒３２％。

兔年將至，期望樓價結束調整後可以重拾升軌。（ｃｌ）

